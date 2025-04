Ak sa to podarí, nič nebude ako predtým. Hviezda svetového futbalu má na dosah zrušenie prekliatia.

Futbalisti Bayernu Mníchov sa v sobotu stretnú na domácej Allianz Arene s tímom Mainz 05 v zápase 31. kola nemeckej I. bundesligy. Súboj v bavorskej metropole môže rozhodnúť o zisku majstrovského titulu.

Ak Mníchovčania zvíťazia a zároveň Bayer Leverkusen stratí body proti Augsburgu, Bayern si zabezpečí svoj 34. ligový titul v histórii a anglický útočník Harry Kane zruší prekliatie, ktoré ho prenasleduje viac než 16 rokov.

Krok od kariérneho míľnika

Tridsaťjedenročný kanonier považovaný za jedného z najlepších útočníkov ostatnej dekády má pred sebou možnosť ukončiť dlhoročné čakanie na významnú trofej. Počas kariéry prehral všetky veľké finále, vrátane Ligy majstrov s londýnskym Tottenhamom, či finále ME s anglickou reprezentáciou.

Po prestupe do Bayernu v roku 2023 zažil sezónu bez trofeje, no aktuálne má na konte 60 gólov v 60 zápasoch a práve sobotňajší duel by mohol znamenať prelomenie jeho smoly.

Ďalšie šance na trofeje

Kaneov prínos bol v tejto sezóne kľúčový, stal sa absolútnym lídrom mníchovského útoku. Spolu s očakávaným ziskom domáceho titulu má pred sebou aj ďalšie výzvy – Bayern sa v júni predstaví na Majstrovstvách sveta klubov FIFA, kde bude patriť k favoritom. Útočník má navyše v hľadáčiku aj svetový šampionát 2026, na ktorom chce s reprezentáciou Anglicka preťať ďalšie dlhoročné čakanie na trofej.