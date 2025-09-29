Letecké dni Košického kraja videlo takmer 32-tisíc ľudí, v pozadí je spor župy a Aeroklubu Košice

Letecké dni Košického kraja navštívilo podľa župy takmer 32-tisíc návštevníkov. Ako na sociálnej sieti informoval Košický samosprávny kraj (KSK) niekoľko dní po podujatí, počas dvoch dni 6. a 7. septembra si do areálu Leteckého múzea v Košiciach prišlo pozrieť letecké umenie svetových pilotov, akrobatov a rekordérov 31 894 ľudí.
„Fanúšikovia letectva, ale aj absolútni laici zažili to, čo sa nevidí každý deň. Najväčšia pyromuzikálna šou, ohňostroje a iskry rozžiarili oblohu. Najmenší návštevníci si zas dosýtosti vychutnali lunapark na ploche 17 500 metrov štvorcových a obdivovatelia rýchlych strojov mohli stretnúť pilotov kráľovskej letky, tých, ktorí so svojimi lietadlami otvárajú preteky F1, ale aj ozajstné legendy letectva,“ pripomína kraj.
Súbežné podujatie v Prešove
V rovnakom čase sa v neďalekom Prešove konali Prešovské letecké dni Generála Milana Rastislava Štefánika. Na ich organizácii sa podieľal Aeroklub Košice o.z. „Ako zložka RST AK Košice, respektíve Aeroklub Košice, sme sa dohodli na usporiadaní podujatia na základni Prešov 51. krídlo Prešov s plnou podporou Ozbrojených síl SR (OS SR),“ informoval Aeroklub uprostred augusta.
„Ako ste už zaregistrovali na našom podujatí 2024 (Spartan, Blackahwk..), s ozbrojenými silami postupne rozvíjame dlhodobú spoluprácu a sme im vďační za ich ochotu a možnosť spoločne organizovať SIAD 2025, hoci v časovo obmedzených podmienkach, veríme ale, že podujatie a jeho program oceníte nadmieru,“ doplnil.
Aeroklub Košice tiež vtedy potvrdil zastavenie predaja vstupeniek na ich podujatie v Košiciach a prisľúbil vrátenie vstupného. S KSK sa totiž o letecké dni v Košiciach sporili už dlhšie. Oba subjekty ich plánovali usporiadať počas prvého septembrového víkendu a istý čas na ne súbežne predávali lístky. Súhlas od prevádzkovateľa letiska ale napokon dostala župa.
Aeroklub nedostal dotáciu
Aeroklub Košice podujatie organizoval roky, v rokoch 2021 až 2024 naň prispel aj KSK, z jeho iniciatívy sa zmenil aj názov podujatia. Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) na tlačovej besede uprostred júla ohlásil, že v tomto roku bude KSK podujatie Letecké dni Košického kraja spoluorganizovať so Slovenskou leteckou asociáciou.
Aeroklub žiadal košickú župu o dotáciu ešte minulý rok, no bola im zamietnutá s odôvodnením, že nie je dosť prostriedkov. Trnka ale na tlačovej besede tvrdil, že podujatie sa napriek upozorneniam neposúvalo, a preto dotácia nebola schválená. Naznačil i nesúlad vo výkazoch.
Župa pre agentúru SITA neskôr ozrejmila, že čísla návštevnosti uvádzané v záverečnej správe k podujatiu nekorešpondovali s číslami, ktoré Aeroklub uviedol pre letisko Košice. „Momentálne tieto údaje podliehajú finančnej analýze, na výsledky ktorej čakáme,“ doplnili vtedy z KSK.
Aeroklub tieto tvrdenia odmietol, vysvetlil i rozdiel v číslach, a to tým, že KSK požadoval informácie o tom, koľko ľudí bolo na podujatí, čo bolo približne 15-tisíc ľudí. „S letiskom máme dohodu, že im platíme jedno euro za každého plne platiaceho návštevníka, čo bolo približne sedemtisíc až osemtisíc ľudí,“ uviedli. Ako ďalej vysvetlili, rozdiel je vo vstupenkách pre deti, dôchodcov, ZŤP osoby a ich sprievod a podobne, ďalší rozdiel tvoria partnerské lístky a VIP lístky.
Spor o názov podujatia
Do sporu sa organizátori dostali aj pre názov podujatia. Ozbrojené sily (OS) SR krátko pred podujatím zareagovali na zástupcu Slovenskej leteckej asociácie Huberta Štoksu, ktorý s KSK spolupracoval na krajských leteckých dňoch.
Šéf Slovenskej leteckej agentúry a dlhodobý organizátor Medzinárodných leteckých dní SIAF sa totiž obrátil na súd pre názov podujatia, ktoré sa konalo na leteckej základni v Prešove pod názvom SIAD – Slovenské medzinárodné letecké dni M. R. Štefánika. Logo SIAF je totiž chránené ochrannou známkou a nápadne sa podobá na logo SIAD.
Štoksa vyhlásil, že sa dištancuje od prešovského podujatia. „Toto podujatie zneužíva naše meno, našu vizuálnu identitu a dlhoročne budovanú povesť,“ povedal vtedy Štoksa. Súd rozhodol tak, že názov aj logo SIAD v Prešove dostali zákaz. OS SR informovali, že letecké podujatie bude niesť názov Prešovské letecké dni generála M. R. Štefánika.
Súd zakázal organizátorom leteckých dní v Prešove používať názov a logo SIAD – FOTO
„Chalani, kľud – hlavné je, že tento víkend lietame v Prešove,“ vyjadrili sa ozbrojené sily, položili otázku, komu prospievajú takéto zbytočné spory. Štoksa priblížil, že Okresný súd Banská Bystrica rozhodol, že organizátorom Aeroklub Košice a RST – AK KOŠICE, s. r. o. bola uložená povinnosť zdržať sa používania názvu „SIAD“, „Medzinárodné letecké dni SIAD“, loga „SIAD“ a dokonca aj internetovej domény obsahujúcej názov airshowsiad.sk.
„Je absolútne neakceptovateľné, aby niekto parazitoval na našom mene a roky budovanej značke. SIAF je len jeden a má svoju históriu aj hodnotu,“ vyhlásil Štoksa, ktorý preto vyzval organizátorov a partnerov podujatia, vrátane ministerstva obrany a OS SR, aby sa zdržali protiprávneho konania, ktorého sa podľa neho dopúšťali používaním názvu SIAD a loga SIAD a aby rešpektovali rozhodnutie súdu.
Desiatky tisíc návštevníkov a divákov
Ako pre agentúru SITA priblížil Ivan Vološin z Aeroklubu Košice, v Prešove sa na letecké podujatie prišlo v sobotu 6. septembra pozrieť zhruba 29-tisíc návštevníkov, v nedeľu ich bolo 34-tisíc. Celkový počet návštevníkov prešovského podujatia tak dosiahol 63-tisíc.
Vološin ďalej uviedol, že stream z programu prostredníctvom ANTIK-u, a sociálnych sietí portálu Košice dnes a Aeroklubu Košice v sobotu sledovalo 73-divákov, deň nato až 96-tisíc. Celkovo teda ide o 169-tisíc divákov. Vološin dodal, že celkovo je to 232-tisíc divákov aj návštevníkov, pričom ide o dolnú hranicu prepočtov a odhadov a informácií. „Letovú ukážku F 16 Fighting Falcon „SIAD 25 Prešov“ k dnešnému dňu, len na Košice DNES bolo viac ako 290-tisíc pozretí!“ podotkol.
Poslanci krajského zastupiteľstva na ostatnom zasadnutí koncom augusta vzali na vedomie Informatívnu správu o podujatí Letecké dni Košického kraja. Zároveň zaviazali predsedu KSK Rastislava Trnku (nezávislý), aby na októbrové zasadnutie župného zastupiteľstva predložil finančnú analýzu podujatia.