Len ten, kto pracuje, niečo dostane. Nový kouč Dortmundu Kovač chce v mužstve disciplínu

Futbalistov nemeckého klubu Borussia Dortmund povedie chorvátsky tréner Niko Kovač. Päťdesiatriročný kouč podpísal s BVB kontrakt do roku 2026 a sľúbil, že od mužstva bude vyžadovať „oddanosť a vášeň“, aby sa Borussia opäť dostala na správnu cestu.

Tím z Dortmundu bol v minulej sezóne 2023/2024 pod vedením Edina Terziča finalistom Ligy majstrov, ale v tejto sezóne sa prepadol a momentálne v I. bundeslige figuruje až na 11. pozícii. Vestfálsky klub v januári odvolal z funkcie Nuriho Sahina, ktorý na poste trénera vydržal len šesť mesiacov.

Všetko pochádza z tvrdej práce

Kovač povedal, že neupustí od svojho trénerského štýlu založeného na disciplíne, ktorý mu priniesol úspechy, hoci v niekoľkých predchádzajúcich pôsobiskách to mnohým „nevoňalo“ a rodák z Berlína na to neskôr doplatil odvolaním z funkcie. „Chcem tvrdú prácu, pretože verím, že len ten, kto pracuje, na oplátku niečo dostane. Som tvrdohlavý. Všetko, čo som ja a moja rodina dosiahli, pochádza z tvrdej práce,“ vyhlásil Kovač.

Niekdajší stredopoliar Herthy Berlín, Bayeru Leverkusen či Bayernu Mníchov odštartoval trénerskú kariéru pri chorvátskom národnom tíme do 21 rokov. Neskôr viedol aj reprezentačné „áčko“. Na klubovej scéne pôsobil v Eintrachte Frankfurt, Bayerne Mníchov, AS Monako a VfL Wolfsburg. Zaujímavé je to, že všade vydržal nanajvýš dva roky.