Legionári Niké ligy si trúfli na slovenskú vianočnú klasiku. Tóny kolísali, nadšenie víťazilo – VIDEO

Video, ktoré zverejnila Niké liga na YouTube, si rýchlo získalo pozornosť fanúšikov a ukázalo, že futbal dokáže spájať nielen na ihrisku, ale aj mimo neho.
Legionári zo slovenských futbalových klubov Niké ligy sa vo vianočnom období postarali o úsmevné a zároveň milé spestrenie sviatočnej atmosféry.

V spoločnom videu sa totiž odhodlali zaspievať jednu z najznámejších tradičných slovenských vianočných pesničiek, hoci pre väčšinu z nich ide o jazykovo aj hudobne náročnú výzvu. Výsledok však jasne ukazuje, že Vianoce sú predovšetkým o radosti, spolupatričnosti a dobrej nálade.

Tóny možno neboli vždy úplne presné a výslovnosť občas zakolísala, no práve to dodalo celému vystúpeniu ľudský rozmer a šarm. Ak by spev hodnotil známy porotca zo Superstar Paľo Habera, pravdepodobne by zaznelo nekompromisné „nepostupuješ“. V tomto prípade však o spevácku dokonalosť vôbec nešlo. Dôležité bolo, že zahraniční hráči sa s úlohou popasovali s humorom, nadhľadom a úprimným nadšením.

Video, ktoré zverejnila Niké liga na YouTube, si rýchlo získalo pozornosť fanúšikov a ukázalo, že futbal dokáže spájať nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Legionári tak symbolicky potvrdili, že sa stali súčasťou slovenského futbalového prostredia a kultúry. Ich vianočný spev je príjemným pripomenutím, že sviatky sú ideálnym časom na spomalenie, úsmev a spoločné zážitky – bez ohľadu na národnosť či prízvuk.

