Legendárny hokejista Hašek ostro kritizuje Britániu za účasť Rusov na Wimbledone

Legendárny český hokejový brankár Dominik Hašek ostro kritizoval organizátorov tenisového turnaja Wimbledon za to, že na ňom štartujú ruskí športovci. Podľa Hašeka, ktorý dlhodobo vystupuje proti účasti ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných podujatiach, sa Wimbledon, Veľká Británia, ATP a WTA stávajú „obrovskou reklamou na ruskú agresívnu vojnu a ďalšie ruské zločiny“.

„V Londýne sa začal ďalší tenisový Wimbledon. Žiaľ, rovnako ako minulý rok a predvlani, aj tento rok sa turnaja zúčastňujú ruskí tenisti, ktorí oficiálne neodsúdili ruskú imperialistickú vojnu. Tieto súťaže na území Veľkej Británie sa, žiaľ, opäť stávajú obrovskou reklamou na ruskú agresívnu vojnu a ďalšie ruské zločiny,“ uviedol Hašek na platforme X.

Another year of tennis Wimbledon has started in London. Unfortunately, just like last year and the year before, this year, Russian tennis players who have not officially condemned the Russian imperialist war are participating. Unfortunately, this competition on the territory of…

— Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 30, 2025