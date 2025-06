V NHL spolu odohrali štyri sezóny za Detroit Red Wings a v rokoch 2002 a 2008 získali Stanleyho pohár. V uplynulom roku však bývalý český brankár Dominik Hašek opakovane kritizoval svojho bývalého ruského spoluhráča Pavla Daciuka. A to pre jeho postoj k ruskej vojne na Ukrajine.

Štyridsaťšesťročný Daciuk sa koncom mája zúčastnil na hokejovom turnaji veteránov vo svojom rodnom meste Jekaterinburg na podporu ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine.

„Zišli sa tam vojaci, ich priatelia a príbuzní, zástupcovia orgánov činných v trestnom konaní, občania a vzdelávacie inštitúcie Sverdlovskej oblasti,“ uviedla ukrajinská tlačová agentúra Glavkom podľa webu sport.cz.

Súčasťou turnaja bola aj výstava fotografií s názvom „Hrdinovia našej doby, ktorí urobili krok k nesmrteľnosti“. Bola venovaná Rusom, ktorí zahynuli počas okupácie Ukrajiny.

„Ruskí propagandisti píšu, že skutočným darom pre účastníkov a divákov turnaja bola prítomnosť Pavla Daciuka, legendárneho hokejistu a rodáka z Jekaterinburgu,“ uviedla agentúra.

„Je veľmi smutné vidieť bývalého spoluhráča, inak vynikajúceho hokejistu, na podujatí, ktoré podporuje ruských občanov zúčastňujúcich sa imperialistickej vojny na Ukrajine,“ napísal Hašek na sociálnej sieti.

It is very sad for me to see my former (excellent) teammate Pavel Datsyuk at an event related to supporting Russian citizens participating in the Russian imperialist war in Ukraine….

— Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 2, 2025