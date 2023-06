Legendárna Remoska® sa vracia, aby spojila 65 rokov tradícií s inovatívnymi technológiami

Od malého pekárenského pokusu k svetovému fenoménu. Taký je príbeh Remosky®, ktorý spája 65 ročnú tradíciu s novými technológiami. Táto misa na pečenie je i dnes synonymom rýchleho, efektívneho a veľmi chutného varenia a mala by byť súčasťou každej modernej kuchyne.

Keď sa povie Remoska®, ešte stále sa mnohí z nás prenesú v spomienkach do kuchyne starej mamy, ktorá práve vďaka nej pripravovala vynikajúce jedlá. Na ich chuť a vôňu sa nedá zabudnúť ani po rokoch. A ani nemusí. Legendárna Remoska® sa vracia, aby oslovila modernú generáciu. Vďaka inovatívnym vylepšeniam prináša jednoduché, rýchle, efektívne a chutné varenie, pečenie a smaženie i do súčasných moderných kuchýň.

Od malého pekárenského pokusu k svetovému fenoménu

V priebehu rokov sa Remoska® stala symbolom kvality a spoľahlivosti v oblasti pečenia. Nahradí vám rúru, panvicu, mikrovlnnú rúru, ryžovar, toustovač či domácu pekáreň. A pečenie oproti elektrickej rúre je s ňou šesťkrát lacnejšie. Remoska® sa dnes predáva nielen v Čechách a na Slovensku, ale aj vo Veľkej Británii a v ďalších krajinách, ako sú Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko či Španielsko. Dokonca sa ocitla i na britskom kráľovskom dvore, kde si na výborných jedlách z Remosky môže pochutnávať aj kráľ Karol III..

Foto: Remoska®

Ako to vlastne všetko začalo?

Nápad vznikol v dielni mladého inžiniera Oldřicha Homutu pred 65 rokmi, ktorý sa nechal inšpirovať švédskym elektrickým hrncom na varenie. Spolu so svojimi kolegami, Jindřichom Uherom a Antonínom Tyburecom, skonštruovali hrniec HUT, ktorý dostal meno podľa začiatočných iniciál ich priezvisk. Tento český vynález vedel nielen variť, ale aj piecť. Homutova dielňa bola neskôr v roku 1959 znárodnená a včlenená pod podnik REMOS (Revízie, Elektro, Montáže, Opravy, Servis), podľa ktorého nový prístroj dostal názov. Bolo to v roku 1964 a v rovnakom roku táto zázračná misa na pečenie získala registračnú ochrannú známku. V roku 1994 ju odkúpila dvojica podnikateľov Jiří Blažek a Vladimír Uličník, ktorí presunuli výrobu do Frenštátu pod Radhoštěm.

Remoska s.r.o. sa nechce zamerať len na jeden produkt

V tomto roku sa táto legendárna misa na pečenie začala vyrábať v najmodernejšej výrobnej hale v strednej Európe v Kopřivnici. Spoločnosť Remoska s.r.o. sa však nechce zamerať len na jeden produkt. V novom závode funguje tiež vývojové centrum prototypov nových produktov, ktoré má výrobcom misy na pečenie pomôcť v ďalšom rozvoji a inováciách. Spoločnosti to pomôže rozšíriť svoj sortiment nad rámec panvice Remoska® o nerezový riad, SDA (small domestic appliance) spotrebiče, malú bielu techniku ako kontaktné grily alebo multicookery a ďalšie kuchynské doplnky či inteligentné verzie Remosky, ktoré budú fungovať cez aplikáciu na telefóne.

Foto: Remoska®

Pred 65 rokmi a dnes

Od doby, ako vznikol tento nápad, prešiel viacerými zmenami. „Moderná reinkarnácia tradičnej Remosky s novými typmi materiálov prišla po jej inovácii v 3. generácii, teda v roku 1994, kedy sa prvýkrát objavilo nerezové veko. Zásadná zmena použitých materiálov nastala uvedením modernej Remosky Tria v roku 2019,“ hovorí CEO spoločnosti Petr Vaněček. „Misu Remosky sme nevyrábali metódou lisovania, ale liatím roztaveného hliníka do formy, a tak môžete misu prvýkrát v histórii používať nielen s pečiacim vekom, ale tiež ako štandardný hrniec a zároveň s tlakovým vekom tiež ako tlakový hrniec. Tento model Remosky sa dá skutočne nazvať prevratným v celej viac než 65-ročnej histórii značky,“ dodáva.

Kým Remoska pred 5-10 rokmi bola len misa na pečenie s dvoma priemermi, dnes už to neplatí. „V súčasnej dobe ponúkame 3 produktové rady pečiacich mís Remoska – Prima, Dua a Tria. V roku 2021 sme uviedli šiestu radu Remoska Dua, ktorá sa vracia okľukou k pôvodným hodnotám Remosky, kedy staré mamy hovorili, že Remoska bez povrchovej úpravy je to najlepšie, čo kedy mali,“ hovorí Petr Vaněček.

Kvôli legislatíve však nie je možné predávať hliníkovú misu bez povrchovej úpravy. Výrobca preto ponúkol alternatívu, Trimetal. Táto Remoska® má hliník uprostred, ale je z vnútornej i vonkajšej strany krytá nerezovým plechom. To zaisťuje zdravotnú nezávadnosť a z vonkajšej strany magnetické vlastnosti, takže sa misa dá použiť na normálny sporák vrátane indukčného ako hrniec.

Misa na pečenie pre každého

Remoska® sa v súčasnosti vyrába v rôznych veľkostiach, aby vyhovovala rôznym potrebám domácností. Od menších modelov, vhodných pre jednotlivcov alebo páry, až po veľké rodinné veľkosti, ktoré dokážu pripraviť jedlo pre celú rodinu. Remoska® sa vyrába v rôznych farebných prevedeniach, aby sa prispôsobila rôznym štýlom kuchýň a vkusom spotrebiteľov.

Tento skvelý produkt sa počas 65 rokov svojho vývoja neustále inovoval a prispôsoboval potrebám spotrebiteľov. Jednoduchým ovládaním, rýchlou prípravou, univerzálnosťou a úspornosťou energie sa stal nenahraditeľným pomocníkom v mnohých kuchyniach.

