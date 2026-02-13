Legendárna dizajnérka Hello Kitty po 40 rokoch končí

Autorka ikonického vzhľadu Hello Kitty, ktorá stála za premenou roztomilej postavičky na globálnu značku, po viac než štyroch desaťročiach odovzdáva štafetu novej generácii.
Hello Kitty Pattern
Japonská dizajnérka Juko Jamagučiová po vyše 40 rokoch končí vo funkcii hlavnej tvorkyne vzhľadu postavičky Hello Kitty. O jej odchode informovala spoločnosť Sanrio, ktorá vlastní práva na jednu z najslávnejších ikon japonskej „kawaii“ kultúry.

Jamagučiová mala na starosti dizajn Kitty od roku 1980 a dohliadala na jej cestu od jednoduchej ilustrácie na peňaženke až po celosvetový fenomén. Podľa Sanria sa dizajnérka rozhodla „odovzdať štafetu ďalšej generácii“. Nová dizajnérka vystupujúca pod pseudonymom Aja by mala začať pracovať najneskôr koncom roka 2026.

Spoločnosť ocenila Jamagučiovú za to, že pozorne počúvala fanúšikov a aktívne spolupracovala s umelcami a dizajnérmi z Japonska aj zo zahraničia. Vďaka tomu sa Hello Kitty objavila na desaťtisícoch produktov a v spoluprácach s veľkými značkami ako Adidas či Balenciaga.

Popularita postavičky pritom neutícha. V príprave je film od Warner Bros. a na čínskom ostrove Chaj-nan má vzniknúť nový tematický park Hello Kitty. Na rozdiel od iných japonských hitov, ako Pokémon či Dragon Ball, Hello Kitty nemá silný príbehový rámec – jej čaro spočíva v jednoduchosti.

Sanrio pripomína, že Kitty White je oficiálne malé dievča z Londýna, má sestru dvojičku Mimmy, priateľa Dear Daniela a dokonca aj vlastnú mačku. Miluje jablkový koláč svojej mamy a sníva o tom, že sa stane klaviristkou alebo poetkou. To sú v skratke detaily, ktoré pomohli vytvoriť jednu z najrozpoznateľnejších postáv modernej popkultúry.

