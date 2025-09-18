Legenda súčasného tanca Lucinda Childs prvýkrát na Slovensku

V rámci festivalu Bratislava v pohybe uvedie 18. októbra 2025 v Divadle Aréna svoju najnovšiu choreografiu STEIN, v ktorej sa na javisku predstaví po boku tanečnice Miki Orihara. Večer doplnia Childsovej tri rané diela zo 70. rokov v interpretácii medzinárodného súboru Dance On Ensemble.
Childs patrí medzi legendy postmoderného tanca. Bola súčasťou prelomového hnutia Judson Dance Theater, neskôr spolupracovala s Robertom Wilsonom a Philipom Glassom na opere Einstein on the Beach a vytvorila diela, ktoré zásadne ovplyvnili podobu súčasného tanca. Jej štýl spája rytmickú presnosť, čistotu pohybu a hypnotickú vizuálnu jednoduchosť, ktorá si získala publikum aj kritiku na celom svete.
V diele STEIN sa Childs vracia k svojim raným tvorivým postupom a spája pohyb, text a vizuálne projekcie oceánov od Hansa Petra Kuhna do sugestívnej výpovede o pamäti tela a sile zrelosti. „Lucindine choreografie sú nadčasové. To, čo robila v 60. a 70. rokoch, sa dnes javí ako vizionárske,“ hovorí umelecký riaditeľ súboru Dance On Ensemble Ty Boomershine.
Trailer:
Prvé ohlasy na premiéru STEIN 24. júla 2025 v Berlíne priniesli nadšené reakcie. Kritici ocenili „fantastickú, vysoko atmosférickú hudbu Hansa Petra Kuhna“ (DLF Fazit), „čistý, nefalšovaný pohyb – krásu minimalizmu, matematiky a geometrie“ (rbbKultur) či „utopickú a extatickú silu choreografií, ktoré odháňajú zádumčivé myšlienky a sústredia pozornosť na prítomnosť“ (taz).
Večer doplnia aj tri choreografie Lucindy Childs zo 70. rokov – Untitled Trio, Radial Courses a Interior Drama. „Tieto diela, uvádzané bez hudobného sprievodu, dnes pôsobia ako fascinujúce svedectvo o sile minimalistického tanca. Je pre nás nesmiernou cťou, že Lucindu Childs môžeme osobne privítať v Bratislave a predstaviť jej tvorbu slovenskému publiku,“ približuje choreografie Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu.
Ranú tvorbu Lucindy Childs predvedú členovia berlínskeho súboru Dance On Ensemble, ktorý tvoria profesionálni tanečníci vo veku 40+. Súbor je medzinárodne uznávaný pre svoj jedinečný prístup k veku a telu v tanci. „Dance On vznikol z potreby vytvoriť priestor pre skúsených interpretov, ktorí chcú skúšať nové veci. Nie je to o nostalgii, ale o zvedavosti a odvahe pokračovať,“ dodáva Boomershine.
Citácie sú prevzaté z rozhovoru Miroslavy Kovářovej s Tyom Boomershinom, ktorý je dostupný na YouTube.
Festival Bratislava v pohybe 2025 sa uskutoční od 6. do 25. októbra a prinesie deväť večerov medzinárodne oceňovaných diel súčasného tanca.
Predstavenie STEIN18. októbra 2025 o 19.00, Divadlo Aréna, BratislavaDĺžka: 70 minút s prestávkou
Vstupné: 18 – 25 € / 10 € študenti a seniori
Viac informácií o inscenácií možno nájsť na webovej stránke festivalu Bratislava v pohybe: Dance On Ensemble & Lucinda Childs & Miki Orihara (Nemecko/USA): STEIN – Bratislava v pohybe. Vstupenky sú v predaji Dance on Ensemble & Lucinda Childs (DE/USA): STEIN – vstupenky | Predpredaj.sk
