Legenda Kipchoge mieri do extrémov - odbehne maratón aj v Antarktíde

Dvojnásobný olympijský šampión chce počas dvoch rokov podporiť vzdelávanie a životné prostredie.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
NYC Marathon
Eliud Kipchoge odchádza po tom, čo dokončil svoj posledný veľký maratón, počas Newyorského maratónu v nedeľu 2. novembra 2025 v New Yorku. Foto: SITA/AP
Dvojnásobný olympijský víťaz v maratóne Eliud Kipchoge oznámil, že počas nasledujúcich dvoch rokov odbehne sedem maratónov na všetkých siedmich kontinentoch, aby získal finančné prostriedky na podporu vzdelávacích a environmentálnych projektov, ktoré sú mu blízke.

Kipchoge, bývalý svetový rekordér, predstavil svoju „World Tour“ po tom, čo v nedeľu dokončil Newyorský maratón na 17. mieste s časom 2:14:36. Jeho tím uviedol, že tento jedinečný projekt má inšpirovať ľudí po celom svete k behu a zároveň podporiť nadáciu Eliuda Kipchogeho.

Pred pretekmi Kipchoge vyjadril túžbu bežať aj v Antarktíde, čo považuje za extrémnu výzvu, ktorá motivuje k tvrdšej práci. V 41 rokoch chce nielen bojovať o rekordy, ale aj inšpirovať a pripomínať, že ľudia môžu posúvať svoje hranice.

„Chcem pokračovať v snahe bežať na najvyššej úrovni, ale zároveň chcem inšpirovať, pomáhať a ukázať, že každý človek môže posúvať svoje limity,“ skonštatoval Kipchoge.

