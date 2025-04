Láska bez cenzúry, film Kde končí láska sľubuje viac než len romancu

Režisér a scenárista Milan Cieslar prichádza s odvážnou a emočne intenzívnou snímkou Kde končí láska, ktorá vstúpi do slovenských kín 8. mája. Eroticko-romantická dráma rozkrýva temné zákutia medziľudskej blízkosti vrátane témy náhradného materstva, o ktorom sa stále skôr mlčí. Ľúbostný trojuholník, nenaplnené rodičovské túžby a intímne scény za hranicou komfortnej zóny robia z filmu viac než iba romancu.

Herec Ivan Franěk, ktorý vo filme stvárňuje hlavnú rolu Alberta, sa zveril, že nakrúcanie intímnych scén pre neho rozhodne nebolo rutinnou záležitosťou. „Osobne mi vadí moja nahota. Myslím, že aj herečky to mali podobne. Človek má strach ukázať sa takto zraniteľne,“ hovorí herec, ktorý má za sebou množstvo erotických scén vo francúzskych, talianskych aj českých filmoch. Eroticko-romantická dráma sa nakrúcala bez koordinátorky intimity, tvorcovia stavili na dôveru medzi hercami, režisérom a kameramanom. „Je to výstup z komfortnej zóny, žiadna bežná práca,“ komentuje Franěk nakrúcanie s Ivonou Bakovićovou i Zuzanou Částkovou. Scény boli starostlivo pripravené, detaily premyslené, kamera často zaberala len ruky alebo tváre, napriek tomu mali silný emocionálny vplyv. „Ak sa s nahotou pracuje citlivo a má tam význam, prečo nie. Je to hlavne o dôvere, ste v tom spolu. Milan sľúbil, že to bude citlivé, a svoj sľub splnil,“ dodáva Zuzana Částková, ktorá si zahrala Gábinu.

Chorvátska herečka Ivona Baković priznáva, že ju postava Kataríny okamžite pohltila. „Je to feministka, ktorá odmieta spoločenské nálepky, a pritom v hĺbke duše túži po tej najtradičnejšej ženskej úlohe. Ako žena je plná kontrastov a vnútorných konfliktov,“ hovorí Ivona, ktorá vo filme hovorí po anglicky, ale snaží sa používať aj češtinu, aby zvuková postprodukcia bola čo najautentickejšia.

Nakrúcanie v češtine pre ňu nebolo jednoduché. „Čeština bola pre mňa úplne nová. Ale milujem výzvy. Teraz práve pracujem na úlohe, kde hovorím po rusky, rumunsky a anglicky s východoeurópskym prízvukom,“ dodáva herečka, ktorú režisér a scenárista Milan Cieslar obsadil na základe európskeho kastingu. Pri písaní scenára sa pritom inšpiroval skutočným príbehom a vytvoril postavy, ktoré odrážajú osobné aj generačné dilemy. „Téma náhradného materstva nie je len kulisa. Je to silové pole, ktoré premení dynamiku vzťahu dvoch ľudí až na dreň,“ dodáva Cieslar.

Kde končí láska

ČR – 2025, 107 min.

Žáner: dráma, romantický, erotický

Premiéra: 8. mája 2025

Réžia a scenár: Milan Cieslar

Hrajú: Ivan Franěk, Ivona Baković (v českom znení nahovorila Beata Kaňoková), Zuzana Částková, Tomáš Magnusek, Ladislav Frej, Blanka Zdichyncová, Luciana Tomášová, Nikola Ďuricová

