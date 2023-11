Lasica tajne nahral pred smrťou emotívny album. Ako reagovali jeho blízki?

Komik, herec a spevák Milan Lasica zabával divákov desaťročia, no jedno prekvapenie si však nechal pre svoju rodinu a blízkych po svojej smrti. Niekoľko mesiacov pred svojou smrťou nahral potajme hudobný album.

Do albumu naspieval jedenásť jemu blízkych básní a prvá z nich sa volá „List do vetra“. Ide o text slovenského básnika Miroslava Válka. Nahrávanie sa skončilo v máji 2021 a až do jeho smrti v júli toho istého roku bolo iba medzi ním a hudobníkmi.

Autor projektu Básnenie Marek Kučera označil pieseň i celý album ako rozlúčkový list s tými, s ktorými si Milan Lasica za života nestihol povedať zbohom.

