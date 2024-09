Emília o pôrodnej asistentke: Predtým som pôrod brala ako niečo, čo musím len ,prežiť´

Jedna vec je štúdium teórie, druhá zase samotná prax. Licencovaná pôrodná asistentka, preplácaná poisťovňou Union, naučí tehotnú ženu zvládať stres, pomáha jej získať sebaistotu a pripraví ju na pôrod po psychickej a fyzickej stránke. Po pôrode jej pomôže s laktáciou, starostlivosťou o prsníky, naučí ju ako predísť zápalom, ako správne dojčiť. Rovnako pomôže mamičke so starostlivosťou o novorodenca – tak, ako pani Emílii, ktorá tieto služby využila. Prečítajte si o jej skúsenostiach.

„Keď som sa prehupla cez prvú polovicu tehotenstva, uvedomila som si, že nestačí, ak si budem študovať len informácie ohľadom starostlivosti o dieťa. Začala som vyhľadávať, čo ma čaká a ako to lepšie zvládnuť. Predchádzajúca skúsenosť so spontánnym potratom bola tiež jeden z dôvodov, prečo som sa chcela na pôrod dobre pripraviť. V tom čase ma prekvapili kontrakcie, ktoré som nevedela predýchať a takmer som na pohotovosti odpadla. To ma utvrdilo v tom, že akokoľvek je pôrod prirodzený, je dobré vedieť, čo ma čaká,“ vysvetľuje Emília, poistenka zdravotnej poisťovne Union.

Znepokojilo ju množstvo negatívnych skúseností rodičiek, no našla v nich jedno pozitívne spojivo. „Začala som hľadať informácie online a čítať si skúsenosti iných žien. Nepríjemných zážitkov veru nebolo málo. No všimla som si, že viaceré ženy pri opisoch ťažkostí spomínali svetlé momenty, a to starostlivosť pôrodných asistentiek. Vedela som, že poisťovne poskytujú rôzne benefity pre tehotné, tak som začala pátrať, či moja poisťovňa ponúka niečo, čo by sa mi hodilo. Na stránke som sa dočítala, že Union prepláca konzultácie s pôrodnou asistentkou. Potešilo ma to, pretože už pred tým som o návšteve pôrodnej asistentky uvažovala a takto som si ju nemusela platiť sama.“

Čo sa deje na prvom stretnutí

Emília si zo zoznamu pôrodných asistentiek na webe Unionu zvolila podľa miesta bydliska tú, ktorá môže byť poruke. „Pri Bratislave boli uvedené dve pôrodné asistentky, výber teda nebol náročný. Skúsila som kontaktovať jednu, neskôr druhú a nakoniec som uspela a dohodli sme si stretnutie,“ nastavuje realistické očakávania.

Vzhľadom na náplň práce pôrodnej asistentky a blízky kontakt s klientkou je kľúčové, by „sadla“ nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke. Iniciačné stretnutie sa podľa Emílie nieslo v uvoľnenej atmosfére. „Prebrali sme si moju predstavu o pôrode. Trochu ma to zaskočilo, lebo dovtedy som pôrod brala ako niečo, čo žena musí ,prežiť´ a potom už bude dobre. Nepozerala som sa na to tak, že by som si mohla veci naplánovať a zariadiť spôsobom, aby to nebolo len o ,prežití´. Uvedomila som si tiež, aké dôležité je psychické nastavenie. Dostala som veľa dobrých rád, ktoré mi pôrod nielen uľahčili, ale umožnili mi uchovať si naň príjemné spomienky.“

Foto: Adobe Stock

Profi rady ocenil aj manžel

Mesiac pred pôrodom už Emília intenzívne konzultovala, čo ju zaujímalo. Stretnutia s pôrodnou asistentkou prebiehali bez osnovy. „Zhovárali sme sa o témach, ktoré som v danej chvíli potrebovala prebrať. Dokonca som jedno stretnutie absolvovala s manželom. Skúšali sme si manipuláciu s bábätkom, úľavové polohy pri pôrode a ako môže byť muž v celom procese nápomocný.“

Emíliino tehotenstvo sa, našťastie, obišlo bez väčších komplikácií, no pomoc pôrodnej asistentky aj tak oceňuje. „Obzvlášť by som vyzdvihla odporúčania na cviky pred pôrodom zamerané na panvu a stehná, ktoré som cvičila pravidelne počas počúvania pôrodných afirmácií. Veľmi mi pomohli fyzicky sa pripraviť na pôrod,“ pochvaľuje si.

Spätne Emília hodnotí, že práve prítomnosť pôrodnej asistentky jej pomohla zrežírovať si pôrod – hoci ide o situáciu plnú neočakávaných premenných – čo najvernejšie vytúženému scenáru. Emília je dnes mamou zdravého dievčatka. Cesta 3860 g vážiacej ratolesti na svet bola o vytváraní pekných spomienok, nie zbytočných stresov, a to aj vďaka pomoci osobnej pôrodnej asistentky. Pomoci, o ktorú môžete požiadať aj vy a na vlastnej koži tak precítiť krédo: „Meníme pôrody k lepšiemu“!

Pre niekoho upgrade, pre vás štandard

Pôrodná asistentka je vaša sprievodkyňa – neraz ťažko navigovateľnou – cestou materstva. Je situačná priateľka, empatická dôverníčka, ale v prvom rade vysokoškolsky vzdelaná expertka, odborne spôsobilá poradiť vo všetkých aspektoch tehotenstva, pôrodu aj popôrodnej starostlivosti. Má za sebou praktické skúsenosti a pred sebou klientku, ktorá si zaslúži nielen fundovaný, ale aj trpezlivý a ľudský prístup. Presne ten, ktorý na našich pôrodníckych oddeleniach nie je vždy garanciou.

Ak ste poistenka Unionu, možnosť oprieť sa o know-how pôrodnej asistentky je pre vás nárokovateľný štandard. Union totiž ako prvá na trhu slovenských zdravotných poisťovní uviedla benefit vo forme využitia licencovanej pôrodnej asistentky.

Pokiaľ sa tehotná žena rozhodne využiť benefit licencovanej pôrodnej asistentky, Union zdravotná poisťovňa jej preplatí:

až 7 osobných návštev alebo online konzultácií pred pôrodom od 20. týždňa tehotenstva;

2 osobné návštevy alebo online konzultácie zamerané na matku počas obdobia šestonedelia;

2 osobné návštevy alebo online konzultácie zamerané na starostlivosť o novorodenca v domácom prostredí;

náklady spojené s prepravou pôrodnej asistentky k vám domov a späť spolu do vzdialenosti 50 km.

