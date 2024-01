Ľad z protiidúceho auta prerazil čelné sklo a zranil vodiča, kryhy mu zasiahli najmä tvár (foto)

So zlomeninou nosa a ďalšími zraneniami skončil v nemocnici 30-ročný vodič vozidla Hyundai, ktorého vo štvrtok počas jazdy v Dunajskej Strede zasiahli kusy ľadu z oprotiidúceho Peugeotu Boxer. Veľké ľadové kryhy prerazili čelné sklo a vodiča zasiahli predovšetkým do tváre.

„Mužovi spôsobili zlomeninu nosa, tvárových častí, viaceré otvorené rany, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Škoda na aute bola odhadnutá na 500 eur,“ informovala o udalosti trnavská polícia. Zo zranení sa bude mladý muž zotavovať asi tri týždne. Pri nehode polícia alkohol u vodičov nezistila a nedošlo ani k ďalším zraneniam.

Kusy ľadu z protiidúceho auta prerazili čelné sklo a zranili vodiča. Foto: www.facebook.com

V Trnavskom kraji polícia zaznamenala v ostatnom čase viac podobných nehôd. Upozorňuje preto všetkých vodičov, či už nákladných, alebo osobných áut, aby dodržiavali predpisy a pred jazdou si z auta a z nákladu odstránili kusy ľadu a snehu. Ak sa nikomu nič nestane, hrozí vodičovi za priestupok na mieste pokuta od 50 do 650 eur. Pri zranení osôb môže byť skutok kvalifikovaný ako neúmyselný trestný čin.

Ďalej polícia pripomína, že aj pri takýchto prípadoch je vodič povinný zotrvať na mieste udalosti a situáciu riešiť. Ak tak neurobí, hrozí mu v správnom konaní pokuta vo výške až do 1000 eur, v závažnejšom prípade až do 1300 eur a zákaz činnosti až do 5 rokov.