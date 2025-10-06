Bývalý mexický futbalista si poriadne zavaril. Vraj sexuálne zneužíval tínedžerku

Zatkli ho a onedlho sa postaví pred súd.
Mexické úrady uviedli, že zatkli 45-ročného bývalého futbalistu Omara Brava pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania detí.

Prokuratúra uviedla, že údajne „v posledných mesiacoch niekoľkokrát zneužil dospievajúce dievča a možno sa podobných činov dopustil aj predtým“.

Zatkli ho a onedlho sa postaví pred súd. Všetko sa naďalej vyšetruje.

Bravo sa preslávil ako útočník klubu Chivas de Guadalajara, kde sa stal najlepším strelcom tímu v histórii.

Zahral si aj za Mexiko na olympijských hrách v Aténach v roku 2004 a na majstrovstvách sveta v Nemecku v roku 2006.

