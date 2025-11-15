Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke prejde veľkou rekonštrukciou, práce už začali

Z kúpaliska Rosnička má byť modernejší a komfortnejší areál pre všetkých návštevníkov.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
BRATISLAVA: Otvorenie kúpalísk
Letné kúpalisko Rosnička v mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová
Bratislavské mestské kúpalisko Rosnička v Dúbravke čaká veľká rekonštrukcia. Ako informuje STaRZ Bratislava (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta) na sociálnej sieti, práce už začali a prinesú modernejší a komfortnejší areál pre všetkých návštevníkov.

„Vznikne tu nový stredný rekreačný a detský bazén a vybuduje sa nová strojovňa s modernou technológiou,“ uvádza STaRZ. Areál čaká tiež postupná obnova infraštruktúry a zázemia.

