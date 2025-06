Kulturistka mala prezývka She Hulk. Bola ubitá na smrť kladivom, plánovala rozvod s násilným manželom

Kolumbijská kulturistka známa ako „She Hulk“ bola počas dovolenky v Španielsku ubitá na smrť kladivom. Jej manžel bol podľa polície nájdený mŕtvy s „bodnými ranami, ktoré si spôsobil sám“.

Štyridsaťtriročnú Zunildu Hoyos Mendezovú a jej o štyri roky staršieho manžela Jarroda Gelinga našli nevládnych v ich prenajatom dome v Málage, kde sa zdržiavali približne mesiac po jeho operácii kolena.

Žena sa priznala príbuzným, že sa k nej v poslednom roku správal agresívne. Tiež, že sa chceli rozviesť po súťaži v kulturistike v Portugalsku. „Bola zneužívaná a chcela sa rozviesť,“ uviedla rodina obete. Informoval o tom web nypost.com.

Neozvala sa

Mendezová zomrela v dôsledku opakovaných úderov kladivom, zatiaľ čo Gellingovo telo sa našlo v kúpeľni. Polícia to opísala ako „zjavné bodné rany, ktoré si spôsobil sám“.

„Jej telo vykazovalo zjavné známky násilia a telo muža známky naznačujúce smrť samovražedného typu, čo bude musieť potvrdiť pitva,“ uviedla španielska národná polícia.

Mendezovej rodina o nej nepočula od soboty 14. júna, keď pricestovala do južného Španielska z Dubaja, kde strávila väčšinu minulého roka spolu s manželom. Ich telá sa našli vo štvrtok 19. júna.

Už sa raz rozišli

Kulturistka plánovala pomôcť manželovi po operácii kolena pred cestou do Portugalska, kde by súťažil, a potom sa chcela vrátiť do Kolumbie, aby dokončila ich rozvod.

„Pre moju tetu to bola posledná cesta s ním – rozlúčka. Prijala rozhodnutie rozviesť sa s ním pre jeho agresívne správanie,“ povedala jej neter.

„Už raz sa rozišli a dlhší čas žili oddelene, ale potom sa opäť pokúsili všetko vyriešiť, hoci zlé zaobchádzanie pokračovalo,“ dodala.

Silné slová

Jej tréner Brandon Rey v srdcervúcom príspevku uviedol, že sa onedlho „chystali vystúpiť na pódium a šokovať svet“.

„Povedal som ti, že do konca tohto roka môžeš byť možno v prvej desiatke na svete, a myslel som to vážne,“ napísal Rey.

„Odpočívaj v raji. Boli sme tak blízko konca, ale najbližší človek k tebe to ukončil príliš skoro. Domáce násilie by sa nikdy nemalo brať na ľahkú váhu, pretože môže zanechať mnohých s ťažkým srdcom,“ doplnil kouč.

Polícia prípad stále vyšetruje.