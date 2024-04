Kultúra slovenského ľudu má byť slovenská, slovenská a žiadna iná

„Tolerujeme iné národné kultúry, ale naša kultúra nie je zmiešavanie iných kultúr.“ Niekedy stačí zopakovať iba to, čo už bolo povedané. Nechať to zaznieť. Z verejného priestoru presunúť verejné vyhlásenia na javisko a urobiť z nich repliky krátkej hry. Hry o stave myslí ľudí, ktorí dnes majú rozhodujúci vplyv na kultúru na Slovensku. Biela pani z Abú Zabí je názov druhého scénického čítania, ktoré uvedie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava 19. apríla o 19.00.

Biela pani z Abú Zabí pokračuje v dramaturgickej línii inscenovaných čítaní, ktoré DPOH zahájilo premiérovým dielom s názvom Odrežem ti hlavu! Čítanie divadlo odohralo 8. marca, symbolicky na Medzinárodný deň žien. Vzniklo ako reakcia na nenávistné, online vyhrážky a verbálne útoky na verejne známe, aj neznáme ženy. V réžii Valerie Schulczovej uvidia diváci v postave Bielej pani herečku Annamáriu Janekovú. Mužov, ktorí sekundujú v jej ministerských rozhodnutiach, alebo ich spoluvytvárajú zastúpi na javisku hrajúci režisér Michal Spišák.

DPOH svojou dramaturgiou reaguje na spoločenské, občianske a historické témy, ktoré často polarizujú spoločnosť, práve pre ich nevyriešený status v súčasnej spoločnosti. Historické udalosti, ktoré nie sú u nás celé desaťročia riešené a často absentuje aj ich jasné pomenovanie. Scénické čítanie o Bielej pani z Abú Zabí nie je a nemá byť výsmechom. Naopak je znepokojivým ukázaním skutočnosti, zaostrením sa na realitu. Nebezpečnú predstavu ako riadiť nielen kultúru, ale i celý štát, ak by ostal v rukách príslušníkom politikov, ktorí ministerstvo kultúry v týchto dňoch dostali do svojich rúk. Ľudia, pre ktorých nebolo toto ministerstvo čierny Peter, niečo, čo zostalo po porciovaní medveďa. Sú to ľudia, pre ktorých je kultúra ideologickým nástrojom. Aj preto, že jeho súčasťou je verejnoprávna televízia, ktorú si predstavujú ako štátnu. A štát, to sú oni! Je dobré si vypočuť to, čo hovoria, keď to neznie priamo z ich úst. Biela pani sa na rozdiel od legiend zjavuje za bieleho dňa a do politického a spoločenského éteru vypúšťa nebezpečné slová zaobalené do štátotvorných výrokov a sebavedomých vízií. V Abú Zabí predniesla Biela pani veľké slová o hodnotách kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Mnohé jej vyjadrenia a tlačové konferencie však v jej podaní znejú ako prázdne frázy, ale znejú odhodlane a nebezpečne. Prehnaná, pietna a úzkostlivá ochrana národnostnej jedinečnosti ako tej jedinej skutočnej a pravej, v skutočnosti vedie len k deštrukcii hodnôt. Snaha o zachovanie čistoty, pripomína iné historické čistenia. Svet vo svojich dejinách už zažil pálenie kníh, búranie sôch a chrámov. A vždy to následne viedlo len k zničeniu ľudských životov, zdevastovaným krajinám a k takmer úplnému zničeniu kultúr. Začalo to nenápadne, postupovalo dôsledne a na konci boli milióny mŕtvych.

„DPOH sa hlási k otvorenej kultúre. K tradícii multikultúrnej Bratislavy. Len skutočné zmiešavanie je hodnotou, obohatením. Len porozumenie vedie k tolerancii. Inakosť je dar, nie prekážka. A už vôbec nemá byť trestom. Bielu pani z Abu Zabí inscenujeme i ako prejav solidarity so všetkými inštitúciami, ktoré sú zriaďované ministerstvom kultúry. Sú pod priamym vplyvom a nie vždy majú odvahu hovoriť nahlas, ohradiť sa. Je dôležité ukázať, že nám záleží na ich osude. Že nekompetentné a mocichtivé zásahy nemajú v demokracii miesto. Aj my sme hlasom, ktorý chce ukázať smer. Smer ku krajine, ktorá sa hlási k civilizačnému okruhu západných hodnôt. K populácii, ktorá chápe, že je súčasťou väčšieho celku a pre ktorú je kultúra dôležitá, lebo ju kultivuje a dáva jej nádej,“ hovorí riaditeľka DPOH Valeria Schulczová.

„Faktom je, že ľudia sa v čoraz väčšej miere spoliehajú, alebo si vyhľadávajú iné médiá ako tie médiá hlavného prúdu. Hovoríme o alternatívnych médiách, myslím, že medzi nami sú aj novinári z alternatívnych médií. Prečo je tomu tak? Úplne z jednoduchého dôvodu. Pretože v médiách hlavného prúdu sa obyvatelia Slovenska dočítajú, dozvedia len informácie jedného jediného spektra, len jednej jedinej pravdy, ktorú vy akceptujete. A preto sa dožadujú a chcú vyhľadať informácie iného charakteru, lebo žijeme v demokratickej krajine, kde sloboda slova je zakotvená v našej ústave,“ povedala ministerka kultúry Martina Šimkovičová na tlačovej konferencii k vládou navrhovaným zmenám v RTVS, na pôde svojho rezortu. Spolu s členmi Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, Tomášom Tarabom a Lukášom Machalom 14. marca, v deň neslávneho výročia vzniku tzv. Slovenského štátu. Aj tieto slová zaznejú počas scénického čítania v DPOH.

29. mája o 19.00 uvedie DPOH v repríze scénické čítanie hejtov Odrežem ti hlavu!, v ktorom sociológ Michal Vašečka a herci Bronislava Kováčiková, Michal Rovňák a Juraj Vilikovský nechajú divákov opäť nazrieť do konšpiračného temna, ktoré si mnohí zamieňajú so slobodou slova.

