Kubo na doskách Spišského divadla. Obľúbená veselohra v spišskom nárečí a tak trochu inak

Spišské divadlo, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, uvedie 7. novembra prvú inscenáciu aktuálnej 35. divadelnej sezóny, ktorá sa bude tematicky niesť v duchu hesla Staré dobré časy? Cieľom pripravovaných projektov v sezóne 2025/2026 je otvoriť diskusiu, vyvolať reflexiu či zobraziť kontrasty a paralely medzi súčasnosťou a minulosťou, a to rovnako humornou ako vážnou formou
Kubo tradične, no zároveň trochu inak
Postava Kuba baví už celé generácie divákov, napriek tomu ponúka veselohra Jozefa Hollého stále nové možnosti spracovania. Tvorcovia Kuba v Spišskom divadle zasadili dej do začiatku 90. rokov do polorozpadnutého mäsokombinátu. Režisér Martin Bašista stavia humor na charakteroch a prostredí. Každá z postáv niečo hľadá – výhodu, istotu, lásku, postavenie či len pocit, že niekam patrí. Ich túžby a malé sebaklamy vytvárajú spletitú sieť komických, ale aj trpko pravdivých situácií. Dielo zároveň pracuje s metaforou človeka ako „kusa mäsa“ – v súvislosti s rodinnými vzťahmi, dohodnutými manželstvami či postavením jednotlivca v komunite. Nejde teda len o otázku, kto je Kubo, ale aj o to, ako sa ku Kubovi správame my a koľko z neho žije v nás samých.
„Kubo pre mňa nie je len veselohra – je to zrkadlo ľudskej povahy, ktoré sa otvára pred divákom. Každá postava, každý konflikt a každý absurdný moment ukazuje, ako nás ovplyvňuje svet okolo nás a ako sa v nás odrážajú túžby, slabosti a potreba niekam patriť. Groteskný realizmus, absurdné situácie a humor sú nástrojmi, ktorými skúmame vzťahy, moc, pominuteľnosť času a večné otázky, kto sme a kam patríme,“ vysvetľuje režisér Martin Bašista.
Osvedčený tvorivý tím
Za inscenáciou Kubo stojí tím tvorcov, ktorí už so Spišským divadlom spolupracovali. „Na základe úspešného štúdiového projektu My a tí druhí z minulej sezóny sme v súvislosti s Kubom oslovili režiséra Martina Bašistu. Jeho originálny prístup k spracovaniu tohto diela slovenskej klasiky určite prinesie nové perspektívy,“ približuje umelecký šéf Spišského divadla Viktor Kollár. Scénickou a kostýmovou výtvarníčkou inscenácie je Daša Krištofovičová, ktorú diváci v Spišskej Novej Vsi poznajú aj ako režisérku úspešnej divadelnej rozprávky Mimi a Líza. Hudbu k inscenácii zložil Martin Bučko a tvorivý tím dopĺňa dramaturgička Sofia Skokanová.
V inscenácii účinkujú herci a herečky Spišského divadla Jozef Novysedlák, Mária Brozmanová, Filip Brišák, Katarína Turčanová, Kristína Kotarbová, Mikuláš Dzurík, Pavol Gmuca, Peter Gedeon, Petra Dzuriková a hosťujúci herec Peter Cako.
Obľúbené spišské nárečie
Inscenácia vychádza z textu Jozefa Hollého, ktorý do spišského nárečia preložil ešte v roku 2016 dramaturg, teatrológ, prozaik, prekladateľ a publicista Anton Kret, rodák zo Smižian. Uvádzanie hier v regionálnom nárečí má v Spišskom divadle dlhú tradíciu, príkladom sú inscenácie Až tri v taňcu na Vidermaňcu z roku 2018 či legendárny Ženský zákon (po špiski) z roku 2013, ktoré zaznamenali v čase svojho uvedenia výrazný úspech. Vzhľadom na existujúci preklad, pozitívne vnímanie dialektu zo strany divákov a ich silnú regionálnu identitu bolo logickou voľbou uviesť Kuba v nárečí, ktoré dielu dodáva nový komunikačný rozmer.
Sofia Skokanová
dramaturgička Spišského divadla
Informačný servis