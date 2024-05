Kto sa stane majstrom sveta v Česku? Favoritov je viacero a slovenským hokejistom prognózujú semifinále

Najväčšími favoritmi na zisk titulu sú na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Česku zámorské hokejové výbery. Predikčný model určil až 24-percentnú šancu na zlato pre reprezentáciu Kanady, Američania majú podľa tohto 22-percentnú nádej. Slováci podľa tohto modelu majú päťpercentnú šancu na zisk zlata.

„Úlohu hrajú predovšetkým bodové výkony hráčov v ostatných dvoch sezónach s výrazným prihliadnutím na posledný ročník. A do hry vstupuje tiež hodnotenie reprezentácie v rebríčku IIHF,“ informoval web hokej.cz, ktorý priniesol predšampionátové predikcie. Ide o 10-tisíc simulácií MS.

„Šance tímov na jednotlivé umiestnenia či zisk medaily sú dané percentami práve vzhľadom k celkovému počtu simulácií.“

Prognózy pre Slovákov

Vlani Slováci nepostúpili na MS do štvrťfinále a obsadili 9. priečku. Teraz majú až 27-percentnú šancu na to, že v B-skupine skončia tretí a dostanú sa do vyraďovacej časti. So sedempercentnou nádejou môžu ovládnuť hodnotenia skupiny, model im prisúdil 16-percentnú šancu na 2. pozíciu, 21-percentnú na 4. miesto.

Existuje 14-percentná možnosť na to, že skončia na 5. stupienku a opäť im ujde štvrťfinálová miestenka. To, že obsadia 6. post je 8-percentná šanca, päťpercentná na siedmu priečku a dvojpercentná na posledné 8. miesto a zostup do nižšej kategórie.

Predikcia hovorí, že existuje 71-percentná šanca na postup Slovákov do štvrťfinále a 31-percentná na semifinále. Rovná pätina možností pridelila slovenskej reprezentácii medailu – osem percent bronz, sedem percent striebro a spomenutých päť percent zlato. Zatiaľ naposledy brali Slováci cenný kov z MS ešte v Helsinkách 2012.

Šanca na zlato

Až 18-percentnú šancu na zlato má silný výber Švédska, Švajčiari majú podľa predikcie 10-percentnú nádej na titul svetového šampióna.

Ostatné výbery majú šancu menej ako 10-percentnú. Domáci Česi 8 percent, Fíni 7 percent, Slováci 5 percent, Nemci 4 percentá a Dáni jedno percent.

Tímy Nórsk,a Rakúska, Veľkej Británie, Lotyšska, Kazachstanu, Francúzska a Poľska majú podľa modelu nižšiu ako jednopercentnú nádej. Najväčšími ašpirantmi na zostup sú Briti (55 percent) s Poliakmi (50 percent).