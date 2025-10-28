Kto chce zbaliť chalana, čo reže zloduchov hlava-nehlava?

Absurdné? Totálne. Krvavé? Áno. Ideálne na Halloween? Vezmite si popcorn a uvidíme sa v tme.
Trailer tu:
S láskou ešte Denji nebojoval
V centre pozornosti stojí Denji, tínedžer, ktorý prežil vlastnú smrť vďaka tomu, že mu jeho verný „motorovopílový” diablopes Pochita dal svoje srdce. Splynuli tak do nezastaviteľného Chainsaw Mana. V krízových momentoch mu z hlavy a rúk doslova vystrelia motorové píly a nepriateľov reže hlava-nehlava. K tomu má problém so sebaovládaním, je naivne úprimný a neskutočne ľudský. Skrátka typ, do ktorého sa okamžite zamilujete…
Denjiho naverbovala tajomná Makima k Lovcom diablov a je pre ňu ochotný spraviť čokoľvek. V Reze Arc však do jeho sveta vstupuje záhadné sebavedomé a koketné dievča menom Reze. Vzťah Denjiho a Reze tvorí ústredný moment v brutálnej vojne medzi diablami, lovcami a skrytými nepriateľmi. Denji tak musí čeliť svojmu doposiaľ najťažšiemu boju, poháňaný láskou vo svete, kde prežitie nemá žiadne pravidlá.
Tento film vás zhltne: vymojkaný do poslednej čiarky
Toto nie je „iba filmová verzia“ celosvetovo známej senzácie. Tvorcovia milujú pôvodnú mangu a dali si záležať na každom políčku – od šialene nápaditých prestrihov cez prácu s farbami, svetlom a tieňom až po mimiku v pozadí, ktorú si všimnete až na druhé (a tretie, ba aj štvrté) pozretie. Veľké plátno si skrátka pýta veľké emócie a veľké detaily.
Čo je teda iné oproti mange a TV sérii?
- Akcia na steroidoch pre kino: scény rozšírené o nové momenty, tempo a rytmus, ktoré vás pritlačia do sedadla.
- Prepracované postavy: emócie bez slov, drobné gestá a „mrknutia“ na fanúšikov – ešte aj u postáv na pozadí.
- Vizuálna a zvuková špirála: farby, línie, zrno, načasovanie, ticho pred výbuchom… spolu s priestorovým zvukom, ktorý vás vtiahne priamo doprostred chaosu.
Je to typ zážitku, ktorý chcete vidieť viackrát, lebo dvakrát je málo – prvýkrát pre príbeh a nálož adrenalínu, a ďalšie razy pre všetky tie ukryté narážky a „easter eggy“. Ako hovorí režisér Tatsuya Yoshihara: diváci majú čo objavovať – detaily sa skrývajú v každom kúte plátna. Budem rád, keď si film užijú zakaždým inak!
Chainsaw Man vás čaká v kinách už od 30. októbra.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 30. OKTÓBRA 2025
