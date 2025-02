Krvilační upíri a Michael B. Jordan v dvojrole – horor Hriešnici sa predstavuje novým trailerom

Upíri sú na filmových plátnach znova v kurze a horor, ktorý sa do našich kín dostane 17. apríla ich popularitu podľa všetkých indícií ešte podčiarkne. V snímke Hriešnici sa obľúbený herec Michael B. Jordan predstaví v dvojúlohe bratov, ktorí sa vracajú do rodného mesta, aby nechali problematickú minulosť za sebou a začali nový život. Privíta ich však zlo, aké nečakali…

„Ak budeš tancovať s diablom, jedného dňa si ho privedieš domov,“ varuje v novom traileri jedna z postáv a krátko po jej slovách sa začne ozajstné besnenie… Komunitu amerického mestečka napadne skupinka upírov a pre boj o holý život je nevyhnutné sa brániť všetkými dostupnými zbraňami. Ktorá strana zvíťazí a koľko obetí si tento súboj vyžiada?

Okrem Michaela B. Jordana, ktorého poznáme z filmu Čierny panter či série Creed, sa vo filme objaví aj výber ďalších mimoriadne talentovaných hercov mladšej generácie. Jack O´Connell zažiaril vo filmoch 71, 300: Vzostup impéria či seriáloch Skins a Severné vody. Herečka Hailee Steinfeld, z ktorej sa v žánrovej novinke stane šarmantná upírka, bola už vo veku 14 rokov nominovaná na Oscara za svoju úlohu vo filme Skutočná guráž, neskôr zažiarila v snímkach Krásnych sedemnásť, Bumblebee či v seriáli Hawkeye. Jej kolegyňa Wunmi Mosaku zase nie je neznámou tvárou pre milovníkov a milovníčky hororov – uznanie si získala v snímke Jeho dom a seriáli Lovecraftova zem, ale tiež patrí medzi tváre filmového univerza štúdia Marvel a vidieť sme ju mohli v seriáli Loki a filme Deadpool & Wolverine.

O scenár a réžiu filmu sa postaral Ryan Coogler, známy tvorca dvoch komiksových blockbusterov o Čiernom panterov i spomínanej série športových drám o boxerovi menom Creed. Vo svojej novinke zaplával do vôd hororového žánra a podľa jeho vlastných slov si prácu mimoriadne užil.

Foto: Continental film

„Bolo to prvýkrát, čo som sa naplno pustil do experimentovania s týmto žánrom, no zamiloval som si to,“ hovorí skúsený filmár a dodáva, že žáner mu ponúka široké pole možností. „Je to zaujímavé, pretože ide o žáner určený pre široké publikum, pre tých, čo majú radi pozeranie filmov. Zároveň je to však aj žáner, ktorý sa často spomína, keď sa hovorí o veľkých umeleckých dielach.“

Horor Hriešnici, v ktorom sa podľa režiséra môžeme okrem upírov tešiť aj na ďalšie nadprirodzené javy, prinesie tesne pred Veľkou nocou do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis