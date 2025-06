Kronika večných snílkov zažila slávnostnú premiéru

V pondelok večer sa Kino Lumière naplnilo do posledného miesta a atmosféra bola čarovná.

Na premietaní nechýbali hlavní predstavitelia filmu – Milan Ondrík, Éva Bandor, Jana Oľhová, Samuel Teicher, Anežka Petrová, Kristína Spáčová, Veronika Meszárosová, Peter Oszlík či Anna Gajdziková a tvorivý štáb.

Premiéru si prišli vychutnať aj známe osobnosti kultúrnej scény – medzi nimi Ady Hajdu, Henrieta Mičkovicová, Jozef Heriban, Kristína Tormová, Roman Poláčik či Dana Droppová. Film zožal ovácie a jeho magická atmosféra, vizuálna poézia a silné výkony zanechali v publiku hlboký dojem.

Každý sa v tom nájde

„Diváci by určite mali prísť do kina na Kroniku večných snílkov, pretože je to nadčasové spracovanie Ťapákovcov, ktoré sa nás dotýka v bežnom živote. Myslím si, že každý Slovák a Slovenka sa v tom nájde. Táto snímka má v sebe humor, aj keď sa zaoberá ťažkými témami – a verím, že sa bude páčiť,“ pozýva do kín Samuel Teicher. „Podľa mňa je to krásny film, vyšperkovaný do najmenšieho detailu. Režisér Rasťo Boroš sa na tom poriadne namakal – a je to vidieť,“ dodáva herečka Éva Bandor.

A ako film charakterizuje jeho tvorca, režisér, scenárista a producent Rasťo Boroš? „Kroniku večných snílkov sme robili úplne inak, ako sa filmy robia. Divák uvidí niečo, čo ho určite prekvapí a položí mu otázky, na ktoré nie je zvyknutý. Film je podľa mňa dostatočne široko otvorený, takže si myslím, že sa tam v ňom vie nájsť intelektuálny ale aj mainstreamový divák.“

Foto: Continental film

Ťapákovci v novom šate

Príbeh filmu sa odohráva v zabudnutej dedinke uprostred lesov stredného Slovenska, kde sa čas aj realita rozplývajú. Traja bratia – Enriko, Titus a Aureliáno (Milan Ondrík, Milan Mikulčík a Samuel Teicher) – nie sú hrdinovia v tradičnom slova zmysle. Ich dni sú zahmlené melanchóliou, snami a pomalou pasivitou.

Po ich boku stoja výrazné ženské postavy – Anežka Petrová, Kristína Spáčová, Éva Bandor a Anna Gajdziková. Ženy, ktoré nie sú len tichými tieňmi, ale hybnou silou, ktorá ich konfrontuje so životom. V ich spoločnom svete sa mieša groteskná mužská lenivosť s ženskou intuíciou, spomienky s túžbou, smrť s návratmi. Medzi živých sa vracia aj duch otca (Peter Oszlík). Film sa nebojí fantázie, ale ostáva hlboko zakorenený v ľudskosti.

Slovenský film s medzinárodným úspechom

Kronika večných snílkov už stihla zaujať aj za hranicami – predstavila sa na festivaloch v Goa, Paríži, Beverly Hills, Jaipure či Texase. V Paríži na prestížnom ÉCU – The European Independent Film Festival si dokonca odniesla cenu za Najlepší nezávislý európsky film.

Domácu premiéru oslávila v plnej paráde – ako otvárací film 31. ročníka festivalu Art Film Festivalu v Košiciach a 23.6. mala slávnostnú premiéru v Bratislave. A tým sa to nekončí – slovenskí diváci si film môžu pozrieť v kinách od 3. júla v distribúcii Continental film. Počas leta sa Kronika večných snílkov dostane aj pod holé nebo – 1. júla v amfiteátri v Lučenci a 2. júla v Banskej Štiavnici.

Foto: Continental film

