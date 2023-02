Krištáľové krídlo ocení významné osobnosti Slovenska za rok 2022 už 4. marca

Už len niekoľko dní nás delí od slávnostného vyhlásenia laureátov 26. ročníka Krištáľového krídla. Prestížne ocenenia sa budú udeľovať 4. marca v Slovenskom národnom divadle v Bratislave a galavečer v priamom prenose odvysiela RTVS na Jednotke.

Hlavnými hviezdami programu budú nominované osobnosti – lekári, vedci, manažéri, filantropi, umelci a športovci, ktoré v roku 2022 dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech alebo podali výnimočný výkon. Spomedzi nich spoznáme laureátov Krištáľového krídla za rok 2022. „Náš galavečer bude plný pozitívnych emócií a príbehov výnimočných Slovákov, ktorí sú na Krištáľové krídlo nominovaní. Verím, že verejnosti opäť potvrdíme, že medzi nami žije stále dosť nadaných, tvorivých a uznávaných profesionálov, na ktorých môžeme byť hrdí a ktorí robia dobré meno našej krajine,“ hovorí Katarína Srkala, výkonná riaditeľka Krištáľového krídla.

Mimoriadna cena pre umelca aj manažéra

Mimoriadnu cenu, ktorú Veľká porota udeľuje za celoživotné dielo, úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin, si za rok 2022 prevezmú dve osobnosti – jedna je z oblasti umenia a druhá z hospodárstva. Konkrétne mená sa dozvieme až počas galavečera 4. marca.

Členmi Veľkej poroty sú predsedovia odborných porôt pre jednotlivé kategórie a vedie ju Ing. Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko, ktorý rozhodovanie o mimoriadnom ocenení označil za náročné: „V tomto roku sme to nemali vôbec jednoduché, posudzovali sme totiž až 40 návrhov, ktoré sme získali od porotcov i širokej verejnosti počas nominačnej kampane. Bolo medzi nimi mnoho významných mien, ktoré si našu pozornosť určite zaslúžia a Veľká porota dospela napokon k rozhodnutiu, že za rok 2022 ocení dve osobnosti.“

Posolstvo poroty Medicína a veda

Odborná porota pre kategóriu Medicína a veda vybrala v tomto roku do trojice nominovaných okrem geológa a lekára aj odborníčku z oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Ako konštatuje člen poroty Ing. Richard Strapko – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP, nie je to náhoda, pretože duševné zdravie Slovákov sa z roka na rok alarmujúco zhoršuje. „Musím, žiaľ, aj z pohľadu Všeobecnej zdravotnej poisťovne potvrdiť, že v posledných rokoch výrazne narastá počet pacientov s rôznymi psychickými ťažkosťami, ktorí potrebujú odbornú pomoc. Je najvyšší čas venovať oveľa väčšiu pozornosť psychickému zdraviu slovenských pacientov, lebo napredovanie spoločnosti úzko súvisí s vnútorným prežívaním a psychickým zdravím jednotlivcov.“ Profesorka Silvia Pastoreková, predsedníčka poroty, k tomu dodáva ďalší alarmujúci údaj, podľa ktorého sa neutešený trend dotýka aj najmladšej generácie, pretože každý rok pribúdajú vysoké počty detí s vážnymi psychickými poruchami. Posolstvo odbornej poroty pre kategóriu Medicína a veda je naliehavé a znie: „Problém zhoršujúceho sa duševného zdravia Slovákov musíme podchytiť teraz a neodkladne začať pracovať na tom, aby bola naša budúcnosť zdravá.“

Zo zasadnutia poroty pre kategóriu Medicína a veda. Foto: Krištáľové krídlo

Moderátori a účinkujúci

Hostí a televíznych divákov prevedie galavečerom v Slovenskom národnom divadle štvorica známych a obľúbených televíznych tvárí: Marianna Ďurianová, Janette Štefánková, Karin Haydu a Simona Frantová. Na počesť významných osobností Slovenska vystúpi aj veľa úspešných umelcov. Program otvorí tanečná skupina Old School Brothers, svoje umenie predstaví aj tanečná hviezda Maša Machatsová, viacnásobná majsterka sveta a Európy v tanečných disciplínach „performing arts“. Ďalej uvidíme Nelu Pociskovú, skupinu IMT Smile s hosťami a tiež sláčikové trio – Magdaléna Izakovičová, Oxana Gerchyová a Zuzana Heráková. V programe okrem toho vystúpia aj umelci, ktorí sú v tomto ročníku zároveň nominovaní na Krištáľové krídlo. Z kategórie Hudba to bude dirigent Gabriel Rovňák ml. so svojím Bratislavským chlapčenským zborom a z kategórie Populárna hudba Adam Ďurica , ktorý pre Krištáľové krídlo v premiére zaspieva svoju novú pieseň.

Galavečer otvoria tanečníci Old School Brothers. Foto: Krištáľové krídlo

Máša Machatsová, viacnásobná majsterka sveta a Európy v tanečných disciplínach „performing arts“. Foto: Krištáľové krídlo

Bratislavský chlapčenský zbor s dirigentom Gabrielom Rovňákom ml. Foto: Krištáľové krídlo

Adam Ďurica zaspieva pre Krištáľové krídlo svoju novú pieseň. Foto: Krištáľové krídlo

Sošky pre laureátov sú pripravené

Sošky Krištáľové krídlo, ktoré si aj v tomto roku prevezmú významné osobnosti Slovenska, sú umeleckým dielom navrhnutým špeciálne pre laureátov prestížneho ocenenia. Autormi návrhu sú dvaja uznávaní umelci – akademický sochár Ján Ťapák a sklársky dizajnér Patrik Illo. Obaja sú pritom aj laureátmi Krištáľového krídla. „Cítil som sa poctený, keď ma organizátori oslovili s ideou vytvoriť novú verziu ceny Krištáľové krídlo. A som rád, že na návrhu som mohol spolupracovať práve so sklárskym dizajnérom Patrikom Illom, ktorý je špičkou v tomto odbore. Myslím, že sa nám spolu podarilo vytvoriť pekné dielo, ktoré symbolizuje hlavnú myšlienku Krištáľového krídla,” hovorí sochár Ján Ťapák.

Soška má bronzovú platformu a platne, ktoré ju tvoria, symbolizujú, čo sprevádza človeka na jeho ceste za úspechom – dobrú základňu, stúpanie i stagnáciu a potom zasa stúpanie až po vytúžený vrchol. Úspech na vrchole symbolizuje číre krištáľové sklo a jeho čaro spočíva v tom, že Patrik Illo navrhuje pre každý ročník iný brus.

Foto: Krištáľové krídlo

Soška Krištáľové krídlo:

Váži 2 kilogramy, vysoká je 43 cm

Materiál: bronz a bezolovnaté krištáľové sklo

Umelecký návrh: akademický sochár Ján Ťapák a sklársky dizajnér Patrik Illo

O jej výrobu sa spolu s návrhármi každoročne postarajú majstri zlievari v považskobystrickej firme MEDEKO a majstri sklári v podniku RONA v Lednických Rovniach.

Nominovaní na Krištáľové krídlo za rok 2022

KATEGÓRIA NOMINOVANÍ HUDBA Janoska Ensemble MgA. Gabriel Rovňák ml., PhD. Martin Valihora POPULÁRNA HUDBA Adam Ďurica Kali (Koloman Magyary) Lash & Grey (Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý) FILANTROPIA Mgr. Eva Turáková JUDr. Zuzana Stanová PhDr. Martin Korčok, PhD. HOSPODÁRSTVO Ing. Ľubomír Harvánek Ing. Zdeněk Březovják a Ján Koščo MEDICÍNA A VEDA PhDr. Jana Žemličková, PhD., MPH Doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. Mgr. Martin Števko, PhD. VÝTVARNÉ UMENIE Mgr. art. František Bohunický Doc. akad. soch. Milan Lukáč ŠPORT Zdeno Chára Juraj Slafkovský Monika Chochlíková PUBLICISTIKA A LITERATÚRA Mila Haugová PhDr. Milan Kolcun Dušan Taragel DIVADLO A AUDIOVIZUÁLNE UMENIE Judit Pecháček (Bárdos) Alexandra Grusková Katarína Kerekesová INOVÁCIE A STARTUPY Mgr. Peter Kolesár, M. A. Ing. Rastislav Hlaváč Ing. Peter Badík MIMORIADNA CENA Udelená bude dvom osobnostiam Z oblasti hospodárstva a umenia

