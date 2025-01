Krídelník Kvaracchelija požiadal o odchod z Neapola. Som veľmi sklamaný, tvrdí Conte

Gruzínsky futbalový krídelník Chviča Kvaracchelija požiadal svojho talianskeho zamestnávateľa SSC Neapol, aby mu umožnil odísť do iného klubu. Podľa talianskych médií by 23-ročný hráč chcel prestúpiť do francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain, ktorý je za túto posilu pripravený zaplatiť zhruba 80 miliónov eur.

V rozhovore s novinármi pred nedeľňajším domácim zápasom Neapola proti Verone Conte potvrdil, že Kvaracchelija chce opustiť klub, v ktorom v roku 2023 vyhral majstrovské „scudetto“ v Serie A.

„Kvara požiadal klub o prestup. Hovoril som s hráčom a on potvrdil svoje rozhodnutie. Som veľmi sklamaný. Snažil som sa, aby sa cítil byť srdcom nášho projektu, a ukázal som mu angažovaním ďalších hráčov, že tu stále môžeme urobiť niečo špeciálne. Bola tu tiež zmluva, ktorá mala byť predĺžená. Očividne som neurobil dosť na to, aby som presvedčil obe strany na pokračovanie spolupráce. Nemôžem však držať hráča, ktorý tu nechce zostať,“ vyhlásil Conte.

Conteho oznámenie prichádza v čase, keď sa Neapol pokúša opäť získať majstrovský titul. „Partenopei“ sú v tabuľke Serie A 2024/2025 na 1. mieste a svoj náskok môžu vylepšiť, ak v nedeľu vyhrajú nad Veronou. Ak by však majstrovský Inter Miláno stopercentne využil všetky svoje zápasy k dobru, dostal by sa priebežne na líderský post.