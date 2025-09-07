Kresťanskí demokrati vyzývajú prezidenta, aby podal podnet na disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS Gašparovi

KDH vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby bezodkladne začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS, Pavlovi Gašparovi ml., ktorý porušil zásadu úcty k zákonom a nezachoval najvyšší štandard konania v súlade so zákonom, informoval agentúru SITA komunikačný odbor KDH.
Riaditeľ SIS Pavol Gašpar ml. pred niekoľkými dňami spôsobil nehodu, pri ktorej sa zranila maloletá osoba. Jeho konanie je v zmysle platnej legislatívy možné označiť za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, resp. za porušenie služobnej disciplíny, ktorý sa prejednáva podľa osobitných predpisov (zákon 73/1998).
Gašpar má údajne firmu, ktorá tají účtovníctvo. Dostál podal dva podnety na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií
Podľa KDH v rámci porušenia služobnej disciplíny ide aj o porušenie etického kódexu SIS a porušenie základných hodnotových kritérií činnosti príslušníkov SIS z dôvodu nerešpektovania princípov zákonnosti. Porušenie etického kódexu sa riaditeľ SIS dopustil aj tým, že neuznával a nestotožnil sa s princípmi a podstatou úloh a poslania SIS, ktoré sa zviazal dodržiavať a riadiť sa nimi vždy a za akýchkoľvek okolností.
Gašpara má pre športové auto riešiť parlamentný výbor. Toto nie je nejaká bondovka, zdôraznila Števulová – VIDEO
Pripomína, že konaním riaditeľa SIS sa bude zaoberať aj Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS, ktorý je zvolaný na 17.septembra 2025.