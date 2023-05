Kresťanskí demokrati chcú hlavu Budaja, klame alebo zavádza v tvrdeniach o firme Reko Recycling

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada od prezidentky Zuzany Čaputovej, aby odobrala poverenie ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi (Demokrati). Sú toho názoru, že šéf envirorezortu klamal, keď tvrdil, že nevedel o firme ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana.

Podľa nich to vyplýva zo zápisov a uznesení z 9. februára, keď sa uskutočnil Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Národnej rady SR. Vo svojom vyjadrení k aktuálnej situácii to uviedol predseda kresťanských demokratov Milan Majerský. Vlčan by sa podľa hnutia mal vzdať aj dotácie, nielen svojej funkcie.

„Práve 9. februára riešil výbor skládku firmy Reko Recycling, ktorú na výbore zastupoval minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Na tomto zasadnutí bol prítomný aj generálny riaditeľ inšpekcie životného prostredia a poslanci oficiálne zaviazali Ministerstvo životného prostredia SR, aby monitorovalo skládku Vlčanovej firmy,“ uvádza sa vo vyjadrení.

Budaj podľa nich klame alebo zavádza, ak tvrdí, že nevedel, že daná firma patrí Vlčanovi. „Končiaca vláda si z občanov Slovenska nemôže robiť dobrý deň. Toto nie je boj proti korupcii, ktorý nám sľubovala táto vláda pred viac ako 3 rokmi,“ uzatvoril Majerský.