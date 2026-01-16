Kremeľ sa tvári ako mierotvorca, nič konkrétne neprináša. Putin telefonoval s lídrami Izraela a Iránu, aby zmiernil napätie

Podľa Kremľa bol Putin v kontakte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom aj iránskym prezidentom Masúdom Pezeškianom v snahe zmierniť napätie medzi oboma štátmi.
Ruský prezidentVladimir Putin v piatok telefonoval s lídrami Izraela a Iránu, aby im ponúkol sprostredkovanie rozhovorov na zmiernenie napätia v regióne v súvislosti s rozsiahlymi iránskymi protestmi, ktoré vyvolávajú obavy z možnej vojenskej eskalácie v regióne.

„Situácia v regióne je mimoriadne napätá a prezident pokračuje v úsiliach o  jej deeskaláciu,“ informoval hovorca KremľaDmitrij Peskov.

Podľa Kremľa bol Putin v kontakte s izraelským premiéromBenjaminom Netanjahuom aj iránskym prezidentomMasúdom Pezeškianom v snahe zmierniť napätie medzi oboma štátmi.

Po telefonáte s  Netanjahuom Kremeľ oznámil, že Rusko je „pripravené pokračovať v mediačných snahách“, no nešpecifikoval, aké kroky aktuálne podniká ani sa nevyjadril k protestom v Iráne.

Peskov bez ďalších podrobností dodal, že „výsledky telefonického rozhovoru s iránskym prezidentom budú zverejnené čoskoro.“

Moskva je blízkym spojencom Iránu, no zároveň sa dlhodobo snaží udržiavať dobré vzťahy aj s Izraelom. Tie sa však zhoršili po ruskej kritike izraelských operácií v Gaze od októbra 2023.

