Irán hrozí rozhodnou odpoveďou Izraelu a USA, revolučné gardy hovoria o pripravenosti

Irán je pripravený „rozhodne“ reagovať na svojich nepriateľov Izrael a Spojené štáty, vyhlásil v stredu veliteľ Islamských revolučných gárd. Zároveň obvinil politických lídrov oboch krajín zo zodpovednosti za vlnu protestov, ktoré v uplynulých dňoch zachvátili Islamskú republiku.
„Revolučné gardy sú dokonale pripravené rozhodne odpovedať na akúkoľvek chybnú kalkuláciu nepriateľa,“ uviedol Mohammad Pakpúr v písomnom vyhlásení, ktoré odvysielala iránska štátna televízia. Amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua označil za „vrahov iránskej mládeže“.
Tisíce mŕtvych
Vyjadrenia veliteľa gárd prišli v čase, keď nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) informovala o prudkom náraste počtu obetí protestov. Podľa jej údajov iránske bezpečnostné zložky zabili pri potláčaní demonštrácií najmenej 3 428 ľudí a viac ako desaťtisíc ďalších zatkli.
IHR uviedla, že zvýšenie počtu potvrdených obetí súvisí s novými informáciami získanými z iránskych ministerstiev zdravotníctva a školstva. Najmenej 3 379 úmrtí podľa organizácie nastalo počas vrcholu protestného hnutia medzi 8. a 12. januárom.
Masové zabíjanie
Riaditeľ IHR Mahmúd Amírí-Moghadám odsúdil „masové zabíjanie demonštrantov v uliciach v posledných dňoch“ a upozornil, že aj zverejnený počet obetí predstavuje len „absolútne minimum“ skutočného rozsahu násilia. Iránske úrady obvinenia zo systematického zabíjania civilistov odmietajú a protesty pripisujú zahraničnému zasahovaniu.