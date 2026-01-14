Irán hrozí rozhodnou odpoveďou Izraelu a USA, revolučné gardy hovoria o pripravenosti

Pri zásahoch proti protestom, ktoré trvajú už viac ako dva týždne, zahynulo najmenej 3 428 ľudí, tvrdí mimovládna organizácia.
Iran Protests
Najvyšší iránsky duchovný vodca Alí Chameneí. Foto: Ilustračné, Office of the Iranian Supreme Leader via AP
Irán je pripravený „rozhodne“ reagovať na svojich nepriateľov Izrael a Spojené štáty, vyhlásil v stredu veliteľ Islamských revolučných gárd. Zároveň obvinil politických lídrov oboch krajín zo zodpovednosti za vlnu protestov, ktoré v uplynulých dňoch zachvátili Islamskú republiku.

„Revolučné gardy sú dokonale pripravené rozhodne odpovedať na akúkoľvek chybnú kalkuláciu nepriateľa,“ uviedol Mohammad Pakpúr v písomnom vyhlásení, ktoré odvysielala iránska štátna televízia. Amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua označil za „vrahov iránskej mládeže“.

Tisíce mŕtvych

Vyjadrenia veliteľa gárd prišli v čase, keď nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) informovala o prudkom náraste počtu obetí protestov. Podľa jej údajov iránske bezpečnostné zložky zabili pri potláčaní demonštrácií najmenej 3 428 ľudí a viac ako desaťtisíc ďalších zatkli.

IHR uviedla, že zvýšenie počtu potvrdených obetí súvisí s novými informáciami získanými z iránskych ministerstiev zdravotníctva a školstva. Najmenej 3 379 úmrtí podľa organizácie nastalo počas vrcholu protestného hnutia medzi 8. a 12. januárom.

Masové zabíjanie

Riaditeľ IHR Mahmúd Amírí-Moghadám odsúdil „masové zabíjanie demonštrantov v uliciach v posledných dňoch“ a upozornil, že aj zverejnený počet obetí predstavuje len „absolútne minimum“ skutočného rozsahu násilia. Iránske úrady obvinenia zo systematického zabíjania civilistov odmietajú a protesty pripisujú zahraničnému zasahovaniu.

