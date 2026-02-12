Cenzúra v Rusku naberá obrátky. Kremeľ potvrdil zablokovanie služby WhatsApp

Spoločnosť WhatsApp už skôr v stredu informovala, že Rusko sa „pokúsilo úplne zablokovať“ aplikáciu v snahe donútiť používateľov prejsť ku konkurenčnej štátom kontrolovanej službe.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
whatsapp
Foto: Ilustračné, depositphotos.com
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Kremeľ vo štvrtok potvrdil, že Rusko zablokovalo populárnu komunikačnú službu WhatsApp pre nedodržiavanie miestnych zákonov.

„Takéto rozhodnutie bolo skutočne prijaté a vykonané,“ povedal hovorca KremľaDmitrij Peskov. Dodal, že dôvodom zablokovania bola neochota „riadiť sa normami a literou ruského práva“.

Spoločnosť WhatsApp už skôr v stredu informovala, že Rusko sa „pokúsilo úplne zablokovať“ aplikáciu na odosielanie správ v krajine v snahe donútiť používateľov prejsť ku konkurenčnej štátom kontrolovanej službe.

Zablokovanie komunikačnej platformy, ktorá má v krajine viac než sto miliónov používateľov, je ďalším krokom ruského režimu na zvýšenie kontroly a dohľadu nad používaním internetu a online komunikácie. Ide o súčasť snahy potlačiť šírenie kritických názorov a odporu proti vojne na Ukrajine.

V utorok ruský komunikačný regulátor Roskomnadzor oznámil, že zavedie „postupné obmedzenia“ pre platformu na odosielanie správ Telegram, ktorá podľa neho nepôsobí v súlade so zákonmi. Štátny cenzor minulý rok výrazne obmedzil či zablokoval aj ďalšie zahraničné online komunikačné služby ako FaceTime a Snapchat či hernú platformu Roblox, ktoré obvinil napríklad zo šírenia LGBTQ propagandy a terorizmu.

Viac k osobe: Dmitrij Peskov
Firmy a inštitúcie: RoskomnadzorWhatsApp
Okruhy tém: Cenzúra Kremeľ Sociálne siete WhatsApp
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk