Kreditná karta má svoje výhody aj nevýhody. Poznáte ich?

Akonáhle máte stabilný príjem a banka vás vyhodnotí ako spoľahlivého klienta, ponúkne vám kreditnú kartu. Mali by ste však vedieť, že kreditná karta je úverový produkt. Zvyčajne sa rýchlejšie dozviete o jej výhodách, no dobré je poznať aj druhú stranu mince.

Výhody kreditnej karty

Nemíňate svoje peniaze, ale peniaze banky.

Môžete minúť viac peňazí, než máte na účte.

Ak dlžnú sumu vrátite v rámci bezúročného obdobia (40-55 dní), banka vám nebude účtovať žiaden úrok.

Ak dlžnú sumu vrátite (alebo jej časť) v určenom čase, opätovne môžete čerpať svoj úverový limit, ktorý vám na začiatku schválila banka. Nemusíte opätovne žiadať o schválenie každý mesiac.

Pri rezervácii hotela alebo auta v autopožičovni v zahraničí, často vyžadujú práve kreditnú kartu.

Možnosť zriadiť si cestovné poistenie ku kreditnej karte

Pokiaľ kreditku používate s rozumom a dlžnú sumu vrátite v rámci bezúročného obdobia a zároveň splňate podmienky banky, aby vám odpustila mesačný poplatok za vedenie karty, môžete kreditku naozaj využívať bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

Nevýhody a úskalia kreditnej karty

Kreditná karta je úverový produkt. Ak si ju z banky prinesiete, automaticky sa o tom dostane záznam do úverového registra.

Pokiaľ nevrátite celú sumu, ktorú ste minuli v rámci bezúročného obdobia, budete platiť úroky. Na kreditke sú jedny z najvyšších úrokov, okolo 17-22%. Pre porovnanie na spotrebnom úvere úroky začínajú od 6%.

S kreditnou kartou sú spojené poplatky za vedenie kartového účtu. Pri štandardných kreditkách je to rádovo 13-36 eur ročne, pri prémiových je ročný poplatok okolo 100 eur ročne. Tento poplatok vám niektoré banky odpustia, ak splnite podmienky vernostného programu.

Pozor si dajte aj na to, akým spôsobom sa počíta bezúročné obdobie. Ak urobíte veľký nákup kreditkou ku koncu mesiaca, neznamená to, že túto sumu máte zaplatiť banke späť až o 40 dní. Bezúročné obdobie začína totiž plynúť 1.dňom v mesiaci a teda pri 40 dňovom období dlžnú sumu je potrebné uhradiť už okolo 10.dňa nasledujúceho mesiaca.

Ak zabudnete uhradiť splátku, alebo sa z rôznych dôvodov dostávate do omeškania, získavate negatívny záznam do úverového registra, čo môže sťažiť prístup k ďalšiemu úveru, napr. hypotéke.

Kreditkou nikdy nevyberajte hotovost z bankomatu. Poplatok za výber z bankomatu kreditkou je vysoký a pohybuje sa okolo 2% z vyberanej sumy, min. 3-15 eur.

Ak by ste chceli peniazmi z kreditky vyplatiť iné dlhy, zvážte to. Úroky na kreditnej karte sú jedny z najvyšších. Odborníci na financie radia skôr opačný postup a to, lacnejším úverom vyplatiť drahú kreditku.

Rada na záver: Ak máte kreditku a nepoužívate ju, choďte do banky a zrušte ju. Jednak vás nebude pokúšať žiť na dlh a aj táto skutočnosť sa zapíše do úverového registra. Ak budete v budúcnosti žiadať o úver, môže vám ho banka schváliť vo vyššom objeme.

Informačný servis