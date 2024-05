Kráľovstvo planéty opíc prinesie opäť fenomenálne filmárske technológie a silný príbeh večného boja tried, rás a druhov

Do kín prichádza nové pokračovanie slávnej dobrodružnej sci-fi série z planéty opíc s názvom Kráľovstvo planéty opíc, ktorá sa odohráva niekoľko generácií v budúcnosti po Cézarovej vláde, v ktorej sú opice dominantným druhom žijúcim v harmónii a ľudia sa obmedzili na život na periférii. Pokračovanie legendárneho príbehu môžete v kinách vidieť už od 9. mája.

Zatiaľ čo nový tyranský opičí vodca buduje svoju ríšu, jeden mladý opičiak podnikne strastiplnú cestu, ktorá ho prinúti spochybniť všetko, čo vedel o minulosti, a urobiť rozhodnutia, ktoré určia budúcnosť opíc aj ľudí. Film prináša nové postavy a dejové línie, ale pre fanúšikov série sú tu odkazy na Caesara, ktorého režisér filmu Wes Ball nazýva „jedným z najväčších protagonistov v dejinách filmu”. „Caesar je v tomto novom filme duchovne prítomný vo všetkom,” vysvetľuje Ball. „Jeho myšlienky morálky a slušnosti a jeho vzťah k ľuďom – to všetko je skúmané takmer mýtickou optikou, ktorá je podľa mňa vzrušujúca.” Zatiaľ čo film „Vojna o planétu opíc” bola príbehom o Mojžišovi s Caesarom, vodcom s ťarchou sveta na pleciach, ktorý trpí za svoj ľud a nakoniec ho dopraví do zasľúbenej zeme, tento film je o objavovaní. Je to príbeh o dospievaní a dobrodružstvo odohrávajúce sa vo vyspelom vesmíre, kde môžeme vidieť rozklad a to, ako si príroda znovu získala zem. „Myslel som si, že by bolo naozaj zábavné vidieť, ako sa náš svet zmení, keď ľudia v podstate zmiznú,” vysvetľuje Ball, „a prostredie v pozostatkoch nášho sveta. Páčila sa mi myšlienka, že budovy a vôbec to, čo z nich zostalo, sa rozpadá a sklo už neexistuje, pretože sa všetko rozpadlo eróziou a časom. Páčila sa mi myšlienka, že svet sa opäť mení na krajinu, kde budovy sú zarastené stromami.”

Pozrite si trailer tu:

Spoločnosť 20th Century Studios sa v roku 2011 rozhodla oživiť mimoriadne populárnu sériu Planéta opíc filmom „Vzostup planéty opíc“ v réžii Ruperta Wyatta, ktorý celosvetovo zarobil viac ako 480 miliónov dolárov. O tri roky neskôr, v roku 2014, bol do kín uvedený film „Úsvit planéty opíc” v réžii Matta Reevesa, ktorý celosvetovo zarobil viac ako 710 miliónov dolárov. „Vojna o planétu opíc“, ktorú tiež režíroval Reeves, nasledovala v roku 2017 a celosvetovo zarobila vyše 490 miliónov dolárov.

Vo všetkých troch filmoch sa na oživenie opíc použila najmodernejšia technológia snímania výkonu a každý z nich bol nominovaný na Oscara® za najlepší výkon v oblasti vizuálnych efektov.

V roku 2019 sa Balla prvýkrát opýtali na možnosť oživenia tejto kultovej série, ale spočiatku o ňu nemal záujem. „Pravdou je, že som spočiatku povedal ‚v žiadnom prípade‘,“ priznáva Ball. „Ako chcete nadviazať na tie posledné tri filmy? Nemal som záujem nadviazať na dobrodružstvá Cézarovho syna, hoci by sa tam dal vyrozprávať skvelý príbeh. Zároveň som nechcel opustiť to, čo Matt Reeves a Rupert Wyatt vytvorili v trilógii o Caesarovi. To, čo urobili, bola fenomenálna filmárčina.“

„Príbehovo tieto filmy rezonujú s ľuďmi, pretože majú sci-fi koncepty a riešia otázky ľudskosti,“ pokračuje Ball. „Zaoberajú sa otázkami, ako sú trieda a rasa, o tom, čo znamená byť človekom, a umožňujú nám pozrieť sa na seba, analyzovať a poukázať na hlboké otázky o nás samých. Nastavujú spoločnosti zrkadlo a nútia nás pozrieť sa na problémy, ktorým ako ľudia čelíme, cez optiku tohto fantastického sveta.“

O týždeň neskôr sa však Ballovi v hlave zrodil nápad. Bol to koncept, ktorý mu okamžite dodal energiu, odohrávajúci sa stovky rokov po Caesarovej smrti na konci „Vojny o planétu opíc“, a bol to príbeh s iným nádychom – viac dobrodružný. „Bol to príbeh mladej, naivnej opice, ktorá nevie nič o vonkajšom svete, čo je svet, v ktorom sa Caesar stal legendou,“ vysvetľuje Ball. „Ak v posledných troch filmoch boli opice v dobe kamennej, teraz vstupujú do doby bronzovej. Začíname vidieť, ako sa vyvíjajú kultúry v rámci rôznych klanov. Vidíme, čo sa stalo so svetom, ktorý zostal za nami, čo zničila neprítomnosť ľudstva.“

A tak sa začali práce na Kráľovstve planéty opíc, ktoré prichádza práve do kín. A poteší ako skalných fanúšikov, tak divákov, ktorí predošlé filmy nevideli.

Dobrodrušnú sci-fi Kráľovsto planéty opíc prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 9. mája.

