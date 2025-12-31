Kráľovná Camilla si spomenula, ako s topánkou v ruke odrazila útok násilníka

Britská kráľovná Camilla v stredu po prvý raz verejne prehovorila o tom, ako v mladosti odrazila útok muža, ktorý ju napadol vo vlaku.
Spomienka na útok, ktorý sa odohral v 60. rokoch, doviedol 78-ročnú členku britskej kráľovskej rodiny k „zúrivosti“, pričom povedala, že jej spomienka naň „veľmi dlho nedávala spávať“.
„Keď som bola tínedžerka, napadli ma vo vlaku a už som na to aj zabudla, ale pamätám si, že vtedy som bola veľmi nahnevaná,“ povedala pre rozhlasovú stanicu BBC kráľovná Camilla, manželka britského kráľa Karola III.
„Bol to niekto, koho som nepoznala. Čítala som si knihu a viete, ten chlapec, ten človek, ma napadol a ja som sa bránila. A pamätám si, keď som vystúpila z vlaku, mama sa na mňa pozrela a opýtala sa: ‚Prečo ti stoja vlasy dupkom?‘ a ‚Prečo ti na kabáte chýba gombík?‘,“ povedala v rozhovore Camilla.
Povedala to až Johnsonovi
Podrobnosti o útoku sa tento rok objavili v knihe „Power and the Palace“ bývalého kráľovského dopisovateľa denníka The Times Valentina Lowa. Podľa Lowa Camilla o incidente povedala bývalému premiérovi Borisovi Johnsonovi v roku 2008, keď bol starostom Londýna.
Spomenula si tiež, že si vyzula topánku a udrela ňou útočníka, čo jej ako účinný spôsob sebaobrany poradila matka pre prípad, že by sa niekedy stala obeťou útoku.
Nožom a kušou
Kráľovná, ktorá je patrónkou charitatívnej organizácie SafeLives, ktorá sa zaoberá domácim násilím, sa so svojím nepríjemným zážitkom z mladosti zverila v rámci diskusie o násilí páchanom na ženách a dievčatách so športovým komentátorom BBC Johnom Huntom, jeho dcérou Amy a bývalou konzervatívnou premiérkou Theresou Mayovou.
Huntovu manželku Carol a jeho dve mladšie dcéry, 28-ročnú Hannah a 25-ročnú Louise, vlani brutálne zavraždil Louisin bývalý priateľ, ktorý pri svojom vražednom vyčíňaní použil nôž a kušu. Vraha, ktorým bol vtedy 26-ročný bývalý vojak Kyle Marcus Clifford, poslal súd do väzenia na doživotie bez možnosti odvolania.