Krajský súd Bratislava vytýčil zasadnutie k starému prípadu vraždy expolicajta z roku 2009

Starý prípad vraždy bývalého policajta Vladimíra Krišku v roku 2009 môže byť čoskoro právoplatne uzavretý. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní odvolacieho Krajského súdu v Bratislave, vo štvrtok 12. februára vo veci vytýčil verejné zasadnutie. Mestský súd Bratislava I naposledy v júni 2025 uložil obžalovanému Matejovi H. trest 12 rokov väzenia. Obhajoba vtedy avizovala podanie odvolania. Išlo v tomto prípade už o tretí prvostupňový verdikt.
Krajský súd rozsudok zrušil
Bývalý Okresný súd Bratislava I v tomto prípade v októbri 2016 v rámci druhého rozsudku uložil obžalovanému Matejovi H. trest 15 rokov väzenia v zariadení s najprísnejším stupňom stráženia. Krajský súd v Bratislave však rozsudok zrušil a prikázal prvostupňovému súdu opätovne konať. Mal napríklad vypočuť príslušníkov polície, ktorí participovali na vyšetrovaní skutku.
Prvý verdikt v prípade vraždy expolicajta z Vianoc 2009 pritom vtedajší Okresný súd Bratislava I vyniesol už v roku 2013. Bratislavský krajský súd ho však v auguste 2014 zrušil a nariadil súdu vykonať ďalšie dôkazy. Konkrétne mal prvostupňový súd opätovne vypočuť niektorých svedkov a preveriť isté skutočnosti o mieste činu. Súd sa mal napríklad zaoberať aj tým, prečo mal poškodený expolicajt pri sebe veľký obnos peňazí.
Súd ho do väzby nevzal
Incident sa stal na toalete v jednom z podnikov v bratislavskej Vrakuni v noci z 25. na 26. decembra 2009. Bezpečnostná kamera v podniku zaznamenala pád expolicajta na zem, ale samotný konflikt s útočníkom tam nevidno. Na záberoch je však zachytený príchod trojice ľudí na WC – medzi nimi aj Mateja H. Okrem neho tam bola jeho údajná priateľka a muž, s ktorým bol v tú noc v podniku.
Trojica opustila toalety a krátko nato tam padol k zemi dvakrát bodnutý expolicajt. Obžalovaný Matej H. po odchode z toalety odišiel z podniku. Potom bol 11 mesiacov v zahraničí, na Slovensku po ňom vyhlásili pátranie. Prihlásil sa až v novembri 2010, súd ho však do väzby nevzal.
Zavraždený Vladimír Kriška žil niekoľko rokov v Austrálii a na Vianoce v roku 2009 prišiel spolu s partnerkou na Slovensko ukázať dcéru starým rodičom. Na Slovensku v minulosti pracoval ako kukláč, neskôr bol ochrankárom ústavných činiteľov.