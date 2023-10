KPMG na Slovensku vymenovala nového Partnera

Zodpovedný bude za ďalší rozvoj služieb v oblasti ESG Assurance, ako aj košickej pobočky spoločnosti.

Peter Žoldák sa s účinnosťou od 1. októbra 2023 v rámci Rady partnerov spoločnosti KPMG na Slovensku posúva z pozície Associate Partnera na pozíciu Equity Partnera.

Peter pôsobí v KPMG na Slovensku od roku 2005. Má bohaté skúsenosti s poskytovaním audítorských a poradenských služieb v rôznych odvetviach, vrátane energetiky, automobilového priemyslu či sektoru služieb. Zároveň riadi a rozvíja služby uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti (ESG Assurance).

„Peter je skúseným členom manažmentu KPMG na Slovensku a jeho prínos pre firmu bol náležite ocenený povýšením na Equity Partnera. Fantasticky sa zhostil úlohy riadenia košickej pobočky ako aj služieb uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti. Veríme, že jeho expertíza pomôže ďalej upevniť našu pozíciu na trhu v oblasti ESG, kde vidíme množstvo príležitosti vzhľadom narastajúce očakávania regulačných úradov aj verejnosti,“ hovorí Quentin Crossley, Country Managing Partner, KPMG na Slovensku.

Peter sa zaslúžil aj o významný rozvoj kancelárie KPMG v Košiciach. V posledných rokoch zaznamenal počet zamestnancov košickej pobočky pozoruhodný nárast a zároveň rástli aj obchodné príležitosti. Spoločnosť plánuje aj ďalšie investície do rozvoja lokálneho pôsobenia.

Peter Žoldák. Foto: KPMG

„Pre našu prácu je príznačná neustála a všadeprítomná zmena – či už z pohľadu klientov, prostredia alebo v oblasti regulácií. Verím, že je to práve to rýchlo meniace sa prostredie, ktoré posúva našu spoločnosť, ako aj mňa, dopredu. Som hrdý na to, že patrím k spoločnosti, ktorá vychováva budúcich lídrov a uznávaných odborníkov,“ uzatvára Peter Žoldák.

Viac o Petrovi Žoldákovi, jeho zameraní, ale aj príležitostiach a trendoch v odvetví, sa dozviete v rozhovore: Vykazovanie ESG údajov zmení zmýšľanie podnikateľov – KPMG Slovensko

Informačný servis