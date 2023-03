Kotlebovci navrhli vystúpenie Slovenska z NATO, ale parlament uznesenie neprijal

Poslanci Národnej rady (NR) SR dnes neprijali uznesenie k odstúpeniu SR od Severoatlantickej zmluvy. Predkladateľmi uznesenia boli nezaradení poslanci Magdaléna Sulanová, Peter Krupa a Andrej Medvecký (všetci Kotlebovci-ĽSNS).

NR SR by sa prijatím uznesenia odvolala na čl. 13 Severoatlantickej zmluvy, podľa ktorého po 20 rokoch platnosti tejto zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy rok po tom, ako predloží vláde Spojených štátov amerických (USA) oznámenie o vypovedaní zmluvy.

Zároveň by parlament prijatím uznesenia vyjadril vôľu NR SR, aby SR vystúpila z organizácie NATO. Schváleným uznesením by NR SR žiadala vládu SR a prezidentku SR, aby prijali všetky potrebné rozhodnutia a vykonali všetky potrebné kroky na to, aby SR odstúpila od Severoatlantickej zmluvy.

Parlament by prijatím uznesenia taktiež poveril predsedu NR SR, aby informoval vládu SR a prezidentku SR o tomto uznesení.