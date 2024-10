Košický kraj má Divadelné laboratórium – nový kreatívny divadelný priestor, nielen pre deti

Bábkové divadlo v Košiciach, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, prináša už 31. októbra 2024 svojím návštevníkom novinku – Divadelné laboratórium, interaktívny priestor, kde sa deti dostanú do bezprostredného kontaktu s bábkovým divadlom a jeho rozmanitými formami. Tento priestor bude nielen miestom pre zábavu, ale aj platformou na podporu vzdelávania a kreatívneho myslenia.

„Tradície inšpirujú inovácie“

Projekt je realizovaný v rámci výzvy Košického samosprávneho kraja „Tradície inšpirujú inovácie“. Finančná podpora predstavuje výšku 37 479 eur, čo je zároveň aj celkový rozpočet projektu. Autorský tím pracuje na projekte už mája tohto roka, celkovo práce trvali šesť mesiacov.

„Projekt nielen priblíži deťom svet bábkového divadla, ale zároveň ich inšpiruje k vlastnej tvorivosti a kritickému mysleniu,“ povedal viac o projekte Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. „Navyše bábkarské umenie, ktoré je zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO tak nebude končiť svoj život po derniére v depozite, ale stane sa výtvarným umeleckým dielom vystaveným v novej stálej bábkovej expozícii,“ dodáva.

Divadelné laboratóriu vznikne rekonštrukciou skladových priestorov divadla na Vrátnej ulici, ktoré umožnia vytvoriť stálu expozíciu bábok a workshopový priestor. Prinesie tak nový stály priestor, ktorý bude slúžiť ako centrum kreativity pre deti.

Tvorivé vzdelávacie programy

Ponúkne rozsiahlu paletu tvorivých vzdelávacích programov, v rámci ktorých si diváci budú môcť vyskúšať divadelné trenažéry – bábkový automat, kde si deti môžu sami zahrať bábkovú rozprávku, tiež maskérsky stôl a kostýmový svet pre tvorbu vtipných masiek a kostýmov kombináciou maľovaných rekvizít a audiovizuálnej techniky, filmové štúdio pre tvorbu krátkych objektových alebo kreslených filmov.

Autorom vizuálneho konceptu a jednotlivých interaktívnych častí je renomovaný český výtvarník a režisér Marek Zákostelecký, ktorý o projekte prezradil viac: „Divadelné laboratórium v Košiciach je skutočne ambiciózny projekt. Na relatívne malom priestore chceme vytvoriť niečo, čo bude pre diváka znamenať určitú pridanú hodnotu. Niečo, čo by mohli navštíviť rodičia s deťmi ešte pred alebo po predstaveniach. Vlastne nielen rodičia s deťmi, ale aj školské skupiny. Ide o priestor, v ktorom by mali byť vystavené bábky z histórie Bábkového divadla v Košiciach, a okrem toho by tam malo byť aj niekoľko, ako to ja nazývam, divadelných trenažérov. Sú to interaktívne prvky, kde si diváci, deti aj dospelí, môžu vyskúšať rôzne divadelné zručnosti. Priestor by mal zároveň slúžiť ako výtvarný ateliér pre edukačné programy, ktoré v košickom bábkovom divadle prebiehajú. Takže to bude taká otvorená herňa.“

Otvorené aj pre širokú verejnosť

Vizuálny koncept vychádza zo Zákosteleckého charakteristického rukopisu. „Čo sa týka vizuálneho konceptu, vždy, keď hovorím o svojej výtvarnej práci, vnímam sa skôr ako kresliar než maliar. Preto som sa rozhodol aj tu stavať na kontrastnej čiernobielej poetike, na kresbách. Celý interiér by mal pôsobiť akoby bol nakreslený fixkou. A nielen pôsobiť, ale on naozaj bude z veľkej časti ručne nakreslený fixkou, takže ide skutočne o interiérovú ručnú prácu,“ dodáva autor.

Do procesu tvorby sa zapojila aj stredná Škola umeleckého priemyslu v Košiciach. Študenti druhého ročníka odboru Scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba pod vedením Mareka Zákosteleckého a pedagógov pomohli vytvoriť ručne kreslený interiér. Divadelné laboratórium tak ešte pred svojím otvorením napĺňa svoj zámer v kreatívnom vzdelávaní.

Okrem vzdelávacích programov pre školy bude Divadelné laboratórium otvorené aj pre širokú verejnosť, čo z neho robí jedinečnú destináciu pre všetkých, ktorí chcú zažiť spojenie umenia a technológií. „Naše laboratórium bude miestom, kde sa tradície stretávajú s inováciami, čo umožní deťom zažiť divadlo úplne novým spôsobom… a nielen deťom,“ dodáva Lenka Papugová, riaditeľka Bábkového divadla v Košiciach.