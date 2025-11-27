Finančná správa si aj tento rok posvieti na vianočné trhy, kontrolovať bude najmä správnu evidenciu tržieb

Finančná správa si posvieti na vianočné trhy. Spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu Vianočné trhy 4, ktorá má preventívno-represívny charakter. Sústrediť sa bude najmä na správnu evidenciu tržieb. Akcia bude prebiehať od 28. novembra do 31. decembra, pričom jej cieľom nebude primárne rozdávať pokuty, ale podporiť férový predaj v období vianočných nákupov.
Dohliadnu na evidenciu tržieb
Finančná správa spresnila, že akcia nadväzuje na minuloročnú aktivitu, ktorá z 317 vykonaných kontrol ukázala 130 porušení. Ide tak o 41 percent prípadov, pričom celková výška pokút dosiahla takmer 30-tisíc eur.
„Práve tieto výsledky sú motiváciou, pre ktorú finančná správa zvýši prítomnosť príslušníkov finančnej správy v teréne, ktorí budú pred vykonaním kontroly upozorňovať podnikateľov na dodržiavanie zákona, najmä na ich povinnosť používať pokladnicu na evidenciu tržieb,“ uviedla finančná správa.
Od centra až po hrad. Už o niekoľko dní odštartujú v Bratislave vianočné trhy – FOTO
Počas tohtoročnej kontroly sa príslušníci finančnej správy zamerajú najmä na stánky s občerstvením, predaj vianočných stromčekov či ďalší sezónny tovar. Zvýšenú pozornosť budú venovať podnikateľom, ktorí už v minulosti nesprávne evidovali tržby.
Používanie systému e-kasa
„Kontroly budú vo veľkej miere prebiehať aj pozorovaním správania sa podnikateľa pri evidovaní tržieb využitím informácií zo systému e-kasa, pri ktorom stačí porovnať počet platiacich zákazníkov s evidovanými dokladmi v systéme. Tento postup nezaťažuje poctivých podnikateľov a zároveň pomáha rýchlo identifikovať prípadné nezrovnalosti,“ vysvetlila finančná správa. Podotkla, že okrem povinnosti používať pokladnicu e-kasa by podnikateľ nemal zabúdať ani na povinnosť odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad.
Prešovské vianočné trhy čoskoro odštartujú, budú ekologickejšie a návštevníkom ponúknu viaceré programové novinky
„Správne vystavený pokladničný doklad totižto chráni nielen podnikateľov, ale aj kupujúcich, pretože je potvrdením nákupu a zárukou, že tržba bola riadne zaevidovaná a daň z nej odvedená,“ doplnila finančná správa s tým, že ak sa občania stretnú s neúplným alebo podozrivým dokladom, môžu túto skutočnosť finančnej správe nahlásiť.