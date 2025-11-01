Košické Jesenné Topánkobranie odštartuje v pondelok, dobročinná zbierka potrvá do piatka

V pondelok 3. novembra odštartuje v metropole východu Jesenné Topánkobranie. Ako informovalo mesto Košice, ktoré túto dobročinnú zbierku vyhlásilo, topánkobranie je určené pre charitatívne organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova a rodinám v ťažkej životnej situácii. Zbierka potrvá do piatka 7. novembra.
Každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 bude možné darovať prechodné a zimné topánky pre deti aj dospelých. Taktiež bude možné darovať plachty, deky a uteráky. „Každý pár topánok a každá prikrývka bude znamenať dôstojné prežitie chladných dní pre tých ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť nákup zimného oblečenia, či topánok a počas chladných dní by trpeli ich nedostatkom,“ uviedlo mesto.
V stanovenom čase bude prinesené veci osobne preberať zamestnanec magistrátu. Veci je potrebné odniesť na Magistrát mesta Košice na Triede SNP 48/A, zamestnanec preberajúci topánky a ošatenie bude čakať za bočným vchodom magistrátu, v bývalej kaviarni pri vchode do Košickej kantíny. Príchodzí v čase od 10:00 do 17:00 môžu zavolať na telefónne číslo 0918 937 370, zamestnanec mesta príde prevziať prinesené veci.
„Magistrát vyzýva všetkých záujemcov, ktorí chcú pomôcť, aby prinesené veci boli v dobrom a funkčnom stave. Ideálne by bolo, ak budú topánky zviazané šnúrkami a pri detských modeloch spojené suchým zipsom,“ apelovalo mesto Košice.