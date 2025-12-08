Košice sa opäť menia na filmové centrum, v decembri štartuje Košice International Film Festival 2025 – VIDEO

Košice sa už onedlho opäť stanú centrom medzinárodného filmového diania. V dňoch 12. – 14. decembra 2025 sa uskutoční ďalší ročník Košice International Film Festival (KIFF), ktorý do mesta prinesie špičkovú filmovú tvorbu, významných hostí aj vzácne príležitosti na odborné vzdelávanie. Festival tento rok predstaví 25 diel z viac než 15 krajín sveta.
Tohtoročná téma znie „Láska, ktorá nás nevidí“, pričom festival je venovaný príbehom neviditeľných emócií, ľudskej krehkosti a vzťahom, ktoré pretrvávajú aj v čase konfliktov, bolesti či nepochopenia. Hlavným dejiskom zostáva tradične Kino Úsmev, ktoré sa na tri dni zmení na živú filmovú platformu plnú premietaní, diskusií, masterclassov, networkingových podujatí a večerného galaprogramu.
Masterclass: The Godfather s Michalom Balážom
Významným podujatím bude masterclass scenáristu a pedagóga Michala Baláža, známeho filmami Láska hory prenáša či Cesta do nemožna. Workshop „Hĺbkový pohľad na The Godfather“ sa uskutoční 13. decembra 2025 od 14:30 do 15:30.
Baláž podrobne rozoberie naratívne vrstvy kultového filmu, jeho psychológiu postáv, režijné princípy, prácu so svetlom, tieňom a symbolikou. Účastníci získajú profesionálne nástroje na pochopenie toho, prečo je Krstný otec považovaný za jednu z najväčších filmových klasík.
Festival v dňoch 12. – 14. decembra ponúkne pestrú dramaturgiu krátkych a medzinárodných filmov. Slovenské zastúpenie celovečerného filmu bude mať snímka Hore je nebo, v doline som ja / Promise, I’ll Be Fine (SR). Coming-of-age dráma o pätnásťročnom chlapcovi z periférie, ktorý odhaľuje temné tajomstvá svojej rodiny. Silný debut o dôstojnosti, nerovnosti a hľadaní identity.
„Film zachytáva zlomový moment dospievania – chvíľu, keď si mladí ľudia začínajú formovať vlastné hodnoty, ktoré môžu byť v rozpore s tými, ktoré im odovzdali rodičia. Ako deti často počúvame, že matky chcú pre svoje dieťa len to najlepšie, no v ťažkých životných situáciách sa niektoré matky uchyľujú k tomu, že svoje deti využívajú pre vlastné šťastie. Z môjho pohľadu ide o boj o prežitie. Hlavných predstaviteľov filmu som objavila náhodou počas rešerše – vizuálne boli výnimoční, no herecky ako nepopísané listy. Ešte v ten deň som ich odfotila a vedela som, že musia byť vo filme. Rok sme potom spoločne pracovali na tom, aby sa pred kamerou cítili prirodzene. Sama som sa presťahovala do ich dediny, aby som lepšie pochopila ich svet. Chcela som cez ich pohľad ukázať súčasnú situáciu na Slovensku – krutú realitu oblastí, kde tí mocní zneužívajú tých najzraniteľnejších. Natáčanie v tejto oblasti, známej ako hladová dolina, bolo silným zážitkom – miestna komunita nás prijala s otvorenou náručou. Aj preto tento film tak trochu patrí aj im.“ približuje Katarína Gramatová, režisérka filmu, ktorý sa dostal i na plátna Karlovy Vary International Film Festival.
Viac ako dvadsiatka krátkych filmov
Okrem celovečerných snímok sa predstaví viac ako dvadsiatka krátkych filmov. Pozornosť pútajú diela ako Drina / The Grind – Marty Müller (SR). Originálne animované dielo kombinujúce ručnú kresbu, fotografiu a digitálne vrstvy. Príbeh korporátne unaveného Koteka otvára tému vnútorného konfliktu medzi svetom kolektívnych povinností a osobného prežívania.
Neklopať / Do Not Disturb – Matej Kováč (SR) je silná sociálna dráma inšpirovaná skutočnou tragédiou rómskeho chlapca, ktorá odhaľuje predsudky, zlyhania systému a etické hranice modernej spoločnosti. Na festivale sa predstaví i film Žatva / The Harvest – Tamara Štofková (SR). Dramatický príbeh o rozpade zdanlivo dokonalého života po odhalení tajomstva, ktoré spustí lavínu klebiet, zrady a nečakaných citov.
Ďalšie slovenské zastúpenie bude mať Očistec / Purgatory – Lukas Vizner (SR) Úderný 120-sekundový film, ktorý vznikol v rámci 48-hodinovej výzvy. Jedná sa o Intímny portrét vdovy počas čakania na lekárske výsledky. Pozornosť púta i snímka Útočisko duší / Soul Shelter – Juraj Mráz (SR). Pôsobivý film z vojnou zničenej Ukrajiny sleduje ženu žijúcu v podzemnom kryte, uviaznutú v cykle traumy a túžby po nádeji.
Zmysel čísla tri / The Sense of Number Three – Dominik Reisel (SR) je psychologická štúdia výnimočného športovca, ktorý sa prepadá do závislostí a hľadá vlastnú identitu ako autor. Film prepája réžiu, strih aj literárnu tvorbu do jedného komplexného celku.
Medzinárodné zastúpenie v kategórii krátkych filmov bude mať Life as It Comes – Scenes from a Hungarian Town in an Election Year – Áron Szentpéteri (HU). Dokument zachytávajúci jeden rok pred komunálnymi voľbami 2024, v bývalom priemyselnom meste. Ponúka citlivý pohľad na sociálne napätie a život obyčajných ľudí. Červená Emma / Red Emma – Macha Ovtchinnikova (FR).
Príbeh aktivistky Emmy Goldman rieši otázku osobnej ceny za presadzovanie ženských práv a sociálnej spravodlivosti. Festival uvedie i film Děcko / Kiddo – Maks Nowicki (PL). Šokujúcu drámu o mužovi, ktorý sa po rozvode ocitá v bizarnom experimente – chodí do práce nahý, aby si zarobil na výlet so svojou dcérou. Film už získal niekoľko významných festivalových cien.
KIFF 2025 spája súťažné sekcie, pestrý medzinárodný výber aj profesionálny sprievodný program. “Dramaturgia vytvára priestor na dialóg medzi filmármi, kritikmi a divákmi. Téma lásky v neviditeľných podobách rezonuje s aktuálnou spoločenskou atmosférou a ukazuje, že aj v neistých časoch existuje priestor pre ľudskosť, súcit a tvorivú solidaritu,” približuje riaditeľ festivalu Erik Jasaň.
Košice International Film Festival 2025 i tento rok ponúka priestor nielen na umelecké zážitky, ale aj na medzinárodné stretnutia, odborný rast a kultúrny dialóg v centre východného Slovenska. Ďalšie informácie o podujatí sú dostupné na https://kosicefilmfest.com/. Vstupenky sú k dispozícii v pokladni kina Úsmev Košice a na webe.