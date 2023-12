Košice majú za sebou ďalší míľnik obnovy ikonického kina Družba (video+foto)

Košice majú za sebou ďalší míľnik obnovy ikonického kina Družba. Na tlačovej besede to skonštatoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

„Je za nami trojročná práca. Dnes vám môžeme oznámiť, že ďalší míľnik je splnený, to znamená, máme projektovú dokumentáciu a začiatkom budúceho roka začíname prípravu všetkých stavebných povolení, aby sme ich mohli na základe tohto projektu získať a mohli sme v rámci našej zmluvy a spolupráce, ktorú sme podpísali, aj vďaka poslancom mestského zastupiteľstva, pred približne dvomi rokmi, pokračovať, započať a oznámiť Košičanom, že na tejto stavbe sa pracuje,“ povedal Polaček.

Cieľom je podľa neho zachovať budovu, nič na nej nebúrať a nemeniť a stavbu obnoviť.

Zmena pravidiel pri eurofondoch

Na margo financovania projektu „Znovuobnovenie kina Družba – Zníženie energetickej náročnosti“ sa primátor mesta Košice vyjadril, že majú uzatvorenú zmluvu, no podotkol, že sa menia pravidlá pri eurofondoch a ide o živú stavbu.

„Projekt pre stavebné povolenie, ktorý máme spracovaný, je zaplatený z európskych peňazí. Jeho hodnota bola 127-tisíc eur, so spoluúčasťou mesta,“ uviedol Polaček. Dúfa, že o niekoľko mesiacov budú môcť oznámiť, že majú stavebné povolenie. Následne by mala prísť ďalšia fáza, ktorá by sa mala týkať toho, ako naplniť financovanie projektu.

Podľa primátora momentálne rokujú a hľadajú ďalšie možnosti, nielen európske, ale i súkromné. Ak budú úspešní, Polaček dúfa, že o niekoľko mesiacov budú oznamovať, že majú finančné zdroje a môžu začať so stavbou. „Ale toto je ešte pred nami, lebo stavebné povolenie nie je najjednoduchšia vec, ktorú musíme zvládnuť,“ dodal s tým, že o termínoch je podľa neho ešte predčasné hovoriť.

Zníženie energetickej náročnosti

Architekt Martin Drahovský doplnil, že normy sa posunuli a náročnosť na statické konštrukcie i vnútornú klímu je iná. Základné statické konštrukcie sú podľa neho v dobrom stave, no je potrebné vymeniť celú strechu a zatepliť celú budovu, keďže projekt je zameraný i na zníženie energetickej náročnosti.

Objekt by mal mať nové využitie, keďže okrem kina je v ňom plánovaná aj multifunkčná sála, ktorá by mala umožniť divadelné predstavenia, či cvičné tanečné sály. To všetko bolo podľa Drahovského zapracované do projektu. Ten zahŕňa i fotovoltické panely či zemné vrty určené na chladenie a teplo. „Fasáda sa nezmení nijakým spôsobom napriek tomu, že sa bude zatepľovať,“ zdôraznil architekt.

„Všetky tieto panely sa dajú dole, pod ne sa objekt zateplí a nové, identické panely podľa tohto vzoru presne sa namontujú ako suchá obkladová montáž navrch,“ povedal. Dodal však, že sa trochu navýši atika, aby sa zakryli fotovoltické panely. V prednej časti by mala byť i kaviareň.

„Je to jediné oválne kino na Slovensku. Je to druhé panoramatické kino postavené presne pre panoramatické účely a je to unikátna stavba,“ poznamenal Drahovský.

Mnoho jedinečných technických riešení

Polaček doplnil, že aj za účelom úspešnosti pri čerpaní eurofondov mestskí poslanci v septembri predmetnú budovu zapísali do zoznamu pamätihodností, čo podľa neho prispelo k úspechu i odkrývaniu histórie budovy.

Technická univerzita (TUKE) v Košiciach sa, ako uviedol jej rektor Peter Mésároš, podieľala na spracovaní projektovej dokumentácie i na prieskumných prácach. „Boli to diagnostické práce, prieskumné práce, prebiehalo 3D laserové skenovanie a zachytávanie reálneho stavu budovy,“ priblížil s tým, že univerzita sa podieľala aj na samotnom projekte a jeho jednotlivých častiach.

Projekt si podľa rektora TUKE vyžiadal mnoho jedinečných technických riešení, a to s ohľadom na budúce využitie stavby. Projektový manažér OZ Chi3 Milan Antol doplnil, že výsledkom by mala byť multifunkčná budova, nielen kino. „Potrebujeme sa podkopať aj pod úroveň dnešného javiska, keďže to bolo kino a nebol prístup zozadu pre interpretov, takže budeme mať aj spodné priestory,“ vysvetlil.

Dodal, že sa budú usilovať aj o muzikálové či koncertné produkcie. Odhad celkových nákladov sa podľa neho v súčasnosti pohybuje okolo deviatich miliónov eur, no uvidia, ako sa suma v budúcnosti posunie. Drahovský doplnil, že ide o cenu stavby so základným technickým vybavením, úplne funkčnej, avšak bez interiérového vybavenia, ako sú napríklad obklady a podobne.