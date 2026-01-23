Konzervatívna kaviareň: Je Európska únia zlyhaním, alebo naopak mimoriadne úspešným projektom? - VIDEO

Stanislav Janota a Daniel Lukáč v Konzervatívnej kaviarni analyzujú historické korene, súčasné výzvy a budúcnosť Európskej únie aj v kontexte globálneho pôsobenia Donalda Trumpa a jeho administratívy.
Kritika z rôznych strán
Janota v debate pripomína korene európskej identity, ktoré siahajú tisícky rokov do minulosti. Európske vedomie sa formovalo z troch hlavných prameňov: židovsko-kresťanského vierovyznania, gréckej filozofie a rímskeho práva.
Táto identita sa upevňovala po stáročia v bojoch proti vonkajším hrozbám, či už išlo o islamskú expanziu v Španielsku, mongolské či turecké vpády. Výrazný vplyv na európsku identitu mala priemyselná revolúcia, ktorej výsledkom bol európsky životný štýl zásadne sa líšiaci od ostatného sveta.
Dnes je Slovensko spolu s väčšinou európskych krajín integrované v Európskej únii, ktorá je v súčasnosti predmetom kritiky z rôznych strán.
Proces zjednocovania Európy cez spoločný trh, spoločnú menu, spoločné hranice priniesol podľa Lukáča so sebou logicky aj problémy. „Napriek všetkým tým komplikáciám, problémom alebo krízam stále je najúspešnejší obdobie, alebo isté vyvrcholenie európskeho vývoja. Je to veľmi úspešné vyústenie európskych dejín,“ konštatuje Lukáč.
Porovnanie s Amerikou a ďalšími štátmi
Za problémami únie je podľa Lukáča istý demokratický deficit pri vytváraní orgánov EÚ ale aj byrokratický aparát, ktorý si často hľadá dôvody svojej vlastnej existencie, čoho výsledkom sú niektoré nezmyselné regulácie. „Ten pôvodný ideál jednotného spoločného trhu a odstraňovania bariér… sa bohužiaľ pretransformoval do priestoru, kde tie nadnárodné orgány sa snažia stále viac a viac regulovať spoločný ekonomický a sociálny život“, konštatuje Lukáč.
Práve prílišná regulácia je motorom pre vznik a posilňovanie rôznych alternatívnych radikálnych zoskupení na oboch stranách politického spektra.
Janota zdôrazňuje, že napriek problémom je ekonomický úspech Európy neuveriteľný. „Akékoľvek úvahy o konci EÚ, alebo o vystúpení, sú absolútnou, samovražednou hlúposťou. Pretože to, čo EÚ doteraz priniesla a prináša, je rádové zlepšenie v ekonomických možnostiach každého štátu, ktorý je súčasťou EÚ,“ dodáva
Lukáč ešte pridáva porovnanie s Amerikou a ďalšími štátmi: „Každý jeden z Európanov žije v bezpečnejšej krajine. Európske mesta sú bezpečnejšie, je tu robustnejší sociálny systém, máme oproti iným častiam sveta skvelú štruktúru zdravotnej starostlivosti na báze všeobecného zdravotného poistenia.“
V Konzervatívnej kaviarni sa debatuje aj o tom:
- či je v Európe ohozená sloboda slova a či nám má JD Vance právo niečo vyčítať
- či je reálne budovanie spoločnej európskej armády
- či by sa malo Dánsko vzdať Grónska a ako sa Dáni správali ku Grónčanom
- prečo môže byť zbožšťovanie vedcov nebezpečné pre demokratickú diskusiu
- prečo majú jednotlivé európske krajiny rozdielne postoje k emisným povolenkám pre domácnosti
- prečo môže byť pomalšie rozhodovanie európskych orgánov výhodou