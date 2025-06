Kontroverzie okolo OH 2024 nekončia. Pred súdom sa ocitla krajne pravicová skupina - FOTO

Vlaňajšie olympijské hry ešte ani zďaleka neupadli do zabudnutia. V Paríži sa totiž začal proces s trinástimi členmi krajne pravicovej skupiny Les Natifs, ktorí čelia obvineniam z verejného podnecovania nenávisti alebo násilia na základe etnicity, národnosti, rasy či náboženstva.

Skupina v marci 2024 rozvinula transparent s nápisom „No way, Aya, this is Paris, not the Bamako market“ na protest proti vystúpeniu speváčky Aya Nakamuraovej na otváracom ceremoniáli olympijských hier.

Transparent odkazoval na rodné mesto speváčky v Mali a jej hit „Djadja“. Nakamuraová je najpočúvanejšia frankofónna speváčka sveta a po oznámení svojho vystúpenia čelila vlnám kritiky a obťažovania zo strany krajne pravicových politikov a skupín.

Prezident Emmanuel Macron vtedy reakcie označil za „rasistické“ a „šokujúce“. Skupina Les Natifs propaguje konšpiračnú teóriu „veľkej výmeny“ o nahrádzaní bielych Európanov prisťahovalcami. Z trinástich obžalovaných vo veku 20 až 31 rokov sa na súde osobne zúčastnili len traja, ostatných zastupovali právnici.

Hovorca Les Natifs Stanislas T. odmietol odpovedať na otázky a prečítal vyhlásenie, v ktorom obhajoval akciu ako „boj za slobodu prejavu a obranu kultúry“.

Právnici žiadali oslobodenie, ale prokuratúra navrhla tresty až do štyroch mesiacov väzenia.

Nakamuraová na sociálnych sieťach reagovala: „Môžete byť rasisti, ale nie ste hluchí… a to vás naozaj trápi! Som zrazu témou číslo jeden – ale čo vám vlastne dlhujem? Nič.“

Skupina Les Natifs v minulosti zorganizovala viacero provokatívnych akcií, vrátane zakrývania portrétov zahalených žien v kostole či plagátovej kampane proti ľuďom s alžírskymi koreňmi. Podľa odborníčky Marion Jacquet-Vaillantovej je cieľom skupiny „šokovať verejnosť a vyvolať diskusiu“.

Proces s Les Natifs nie je jediný, ktorý súvisí s olympijským ceremoniálom – v máji súd uznal vinných sedem ľudí z obťažovania režiséra Thomasa Jollyho, v septembri čaká ďalší proces pre sťažnosti DJ-ky a aktivistky Barbary Butchovej.