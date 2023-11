Kontroly na českých hraniciach pokračujú do budúceho roka, policajti odhalili už stovky migrantov a desiatky prevádzačov

Česko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom minimálne do 3. januára budúceho roka. Ako uviedla Česká televízia, na stredajšej tlačovej konferencii to povedal český minister vnútra Vít Rakušan.

Podľa neho krajina reaguje na ostatné štáty v stredoeurópskom priestore a Česko sa vzhľadom na ich rozhodnutia nemôže zachovať inak.

Rakušan povedal, že česká polícia od októbrového spustenia kontrol na hranici so Slovenskom skontrolovala takmer 400-tisíc ľudí, odhalila 1 167 migrantov a 56 prevádzačov.

Rakúšan pôvodne avizoval, že česká vláda by mohla v stredu hlasovať o predĺžení kontrol do 5. decembra. Dlhšie obdobie schválila vláda podľa neho preto, aby nemusela rozhodovať opakovane. Kabinet je pripravený kontroly zmierniť skôr, keď to bude možné.