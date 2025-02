Kontrola zraku či EKG priamo v práci? Union bojuje za zdravie zamestnancov už 15 rokov, slovenské firmy sa navzájom inšpirujú v prevencii

Ergonomické pomôcky, možnosť oddychu, športu či vzdelávania priamo na pracovisku. To je realita mnohých slovenských firiem, ktoré neváhali a zapojili sa do unikátnej súťaže Zdravá firma roka. Jej cieľom je vzájomná motivácia a inšpirácia v tom, ako vytvárať čo najlepšie podmienky pre zdravie zamestnancov priamo v práci. Za projektom stojí už 15 rokov Union zdravotná poisťovňa a počet spoločností, ktorých zdravie „svojich“ ľudí zaujíma, stále narastá a v tomto roku sa do nej zapojilo 53 zamestnávateľov.

Ocenenie víťazov bolo vyrobené v OZ Krídla. Foto: Union

„Verím, že každá spoločnosť na Slovensku by mala chcieť byť zdravou firmou. Či už sa do našej súťaže zapojí, alebo nie, dôraz na zdravie zamestnancov je dnes už nevyhnutný. S potešením sledujeme, že aktivity na podporu zdravia smerujú aj k duševnému zdraviu a benefity pre zamestnancov už dávno nie sú len o vhodných pomôckach, ale aj o osvete a edukácii. Je dôležité, aby každý zamestnanec vedel, čo môže urobiť pre svoje zdravie a ako môže prevenciu rôznych ochorení ešte väčšmi posilniť,“ vysvetľuje Michal Špaňár, generálny riaditeľ Unionu. Ako ostrieľaný manažér pôsobil vo viacerých krajinách sveta a tvrdí, že na Slovensku máme vo všeobecnosti dobré podmienky pre zdravý životný štýl. Firmy však môžu zamestnancov aktívne podporovať. „Projekt boja za zdravie v práci je ďalším príkladom pridanej hodnoty našej zdravotnej poisťovne na našom trhu. Zdravie je našou kľúčovou hodnotou, a nečakáme, že sa oň postará štát či zdravotnícky systém, ale hľadáme všetky cestičky, ako na prevenciu myslieť v predstihu. Je skvelé, že túto motiváciu posilňujú aj zamestnávatelia.“

Moderátorka odovzdávania cien Oli Džupinková. Foto: Union

V dotazníkoch, ktoré firmy zapojené do súťaže vypĺňali, sa objavuje široké spektrum benefitov. „Zaujali nás bežecké súťaže medzi zamestnancami či spoločná výzva prestať fajčiť. Mnoho firiem organizuje darcovstvo krvi, zabezpečuje možnosti zdravého stravovania a nezabúda ani na starostlivosť o duševné zdravie,“ opisuje Tatiana Sýkorová, riaditeľka ľudských zdrojov Unionu a ambasádorka Zdravej firmy roka. Firmy sa podľa nej na prevenciu dívajú holisticky a snažia sa k tomu pristupovať proaktívne. Vidno posun v komplexnosti preventívnych programov, od základných vyšetrení z krvi až po EKG vyšetrenia priamo na pracovisku, cievne vyšetrenia, testy na okultné krvácanie, vyšetrenia očným či kožným lekárom. Zamestnávatelia prihliadajú na potreby zamestnancov, okrem už štandardných masáží na pracovisku a zdravej stravy pristupujú k individualizovaným programom ako sú jedálničky na mieru od výživových poradcov, voľno navyše pri adopcii, podpora plodnosti, fyzioterapia na pracovisku. Dbajú aj na mentálne zdravie, okrem prevencie pred vyhorením poskytujú i programy podporujúce psychohygienu aj mimo práce. Edukujú zamestnancov, ako komunikovať s deťmi či ako vnímať neurodiverzitu na pracovisku. „Je skvelé sledovať, že zamestnávatelia vnímajú našu zdravotnú poisťovňu ako odborného garanta a mnohokrát im dokážeme poradiť, ako so vzdelávaním či osvetovými projektami pokračovať.“

Hudobný hosť Katka Koščová. Foto: Union

Slávnostné odovzdávanie cien 15. ročníka súťaže Zdravá firma roka sa uskutočnilo 13. 2. 2025 v Bratislave. Nový ročník súťaže bude spustený opäť v máji ako súčasť odbornej konferencie, ktorá sa v tomto ročníku sústredí najmä na podporu zdravej výživy a jej vplyvu na zdravie či imunitu. „Účastníkov projektu Zdravá firma roka čakajú opäť skvelé prednášky so špičkovými odborníkmi. Venovať sa budeme aj psychologickému aspektu stravovania a prevencii porúch príjmu potravy, špeciálna prednáška bude venovaná aj onkoprevencii,“ naznačuje smerovanie súťaže Kristína Baluchová, hovorkyňa Unionu. Záujemcovia nájdu všetky dôležité informácie aj inšpiratívne tipy pre vytvorenie zdravšieho pracovného prostredia priamo na webstránke projektu.

Súčasťou podujatia Zdravá firma roka boli aj živé diskusie. Foto: Union

Výhercami 15. ročníka súťaže Zdravá firma roka sú v kategórii nevýrobné firmy IBM International Services Centre s.r.o. (1. miesto), Swiss RE Management AG (2. miesto) a Slovak Telecom, a.s. (3. miesto). V kategórii výrobné firmy obsadila prvé miesto spoločnosť SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s., na druhom mieste sa umiestnil Jaguár Land Rover Slovakia s.r.o. a tretie miesto získala spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s. V kategórii malých a stredných firiem zvíťazil Deutche Telekom Cloud Services s.r.o., 2. miesto si odniesla spoločnosť MAIND, s.r.o. a 3. miesto obsadila firma ANASOFT APR s.r.o.

