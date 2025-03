Konečne prichádza do kín prvá hraná Snehulienka!

Snehulienka sa v roku 1937 stala prvou ručne animovanou celovečernou rozprávkou z dielne Walta Disneyho. Jej prvá hraná verzia prichádza do kín pomerne neskoro, po tom, čo svoje filmové uvedenia do svetových kinosál má za sebou už množstvo iných kedysi iba animovaných postavičiek. Konečne ale prichádza v hranej podobe aj Snehulienka a jej 7 trpaslíkov. V kinách si ju môžete s celou rodinou pozrieť už od 20. marca.

Kedysi dávno existovalo kráľovstvo na okraji čarovného lesa, kde krása a svetlo vypĺňali všetok priestor. Kráľovstvu vládli láskavý a cnostný kráľ a kráľovná, ktorí boli rodičmi dcéry menom Snehulienka. Po predčasnej smrti kráľovnej sa kráľ znovu oženil, a hoci Snehulienkina nová macocha oplýva navonok vyrovnanosťou a krásou, má zlé srdce a svojou novou nevlastnou dcérou pohŕda.

Zakrátko sa vedenia kráľovstva ujme Zlá kráľovná, ktorá začne prejavovať svoju krutú povahu. A keď jej čarovné zrkadlo odhalí, že Snehulienka je najkrajšia v celej krajine, rozzúri sa a rýchlo vymyslí plán, ako sa princeznej zbaviť. Snehulienka utečie zo zámku, aby unikla hnevu Zlej kráľovnej, kde narazí na lesné bytosti, ktoré ju zavedú do malebnej chalúpky v lese. V chalúpke žije 7 trpaslíkov, ktorí trávia dni kopaním drahokamov v neďalekých baniach.

Foto: Cinemart

Práve v tomto čarovnom lese stretne Jonatána, mladého muža, ktorý sa túži vzoprieť monarchii. Jonatán, ktorý je očarený jej krásou a láskavosťou, spojí svoje sily s jej čarovnými priateľmi, čím Snehulienke dodá silu a odvahu nájsť svoj hlas a postaviť sa zlej kráľovnej.

A práve to je jedna zo zásadných zmien, ktoré rozprávka oproti klasickému príbehu prináša. Snehulienka tu nie je iba pasívnou čakateľkou na to, kým sa jej život zlepší a zmení, ale priamo drží dianie pevne vo svojich rukách a odhodlá sa sama sa zasadiť za svoje šťastie. „Mojou úlohou bolo ponoriť sa do postavy Snehulienky a nájsť druhé dejstvo, o ktoré jej príbeh prosí. Odhľovala som tému objavovania a dôvery vo vlastný hlas a vlastný cieľ a cestu, ktorá k nemu viedla,‟ povedala jedna zo scenáristiek príbehu Erin Cressida Wilson. A aký je Snehulienky cieľ? Veľmi ťažko dosiahnuteľný: „Musíme kráľovstvo uzdraviť.‟

Pozrite si trailer tu:

Hoci to môže znieť neuvriteľne, Snehulienka je prvá princezná štúdia Disney, ktorá v hranej podobe prichádza na plátna svetových kín. Aj preto bolo pre tvorcov dôležité, ako ju uchopia. Bola to výzva na každej úrovni – scenáristickej, režijnej, ale aj hereckej. Snehulienku stvárnila iba 23-ročná herečka a speváčka Rachel Zegler, držiteľka Zlatého glóbusu za najlepší ženský herecký výkon v Spielbergovej West Side Story. „Pre mňa bolo mimoriadne dôležité, aby bola Snehulienka láskavá, aby bolo možné vnímať ju ako ženskú a veľmi krásnu, ale vo viacerých smeroch, nielen fyzicky. Zároveň jej súčasťou musel byť zmysel pre silu a vôľu,‟ povedala mladá herečka. Scenáristka Erin Cressida Wilson ju doplnila: „Ak mám byť úprimná, jadro Snehulienky je presne také, ako ju poznáme z klasickej rozprávky. Je milá, dobrá, láskavá a má v sebe vieru, že je možné plniť si svoje sny a pritom nebyť zlomyseľný či zloprajný. Podobne, ako je tomu pri iných Disney rozprávkach, ani Snehulienkin charakter sa počas filmu nemení, naopak, sú to postavy okolo nej, ktoré sa vďaka jej dobru a láske menia k lepšiemu.‟

Určite aj vloženie týchto nových faktorov do príbehu zapríčinilo, že filmová Snehulienka je dlhšia oproti jej pôvodnej animovanej verzii z roku 1937. Tá mala 83 minút, súčasný hraný film má takmer dve hodiny. Diváci si príbeh silnej a svojou láskavosťou svet meniacej Snehulienky budú môcť pozrieť, samozrejme, v slovenskej dabovanej verzii. Hlasy postavám prepožičajú Natália Kóšová, Kristína Turjanová, Dárius Koči, Juraj Predmerský, Jakub Ružička, Ján Slezák, Ján Galovič, Martin Kaprálik, Marián Labuda, Martin Mňahončák, Adam Ďurica, Mirka Partová a ďalší.

Rodinný film Snehulienka prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 20. marca 2025.

