Koncoročné odmeny či mimoriadny plat nedostáva ani polovica Slovákov

Prelom rokov nie je len o vyšších výdavkoch, ale aj príjmoch. Zhruba 40 % Slovákov totiž uvádza, že v tomto období dostávajú finančnú odmenu, prípadne mimoriadny plat. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre online investičnú platformu Portu.

Suma koncoročného bonusu

Koncoročný bonus sa podľa výsledkov prieskumu najčastejšie pohybuje do 300 eur. O viac ako tisícku si prilepší iba 6,6 % tých, ktorí mimoriadny plat alebo odmenu dostávajú, v Bratislave je to však až 22,2 %. Pre porovnanie, v Prešovskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji takéto vysoké finančné bonusy dostáva iba minimum zamestnancov.

Ako povedal analytik Portu Marek Malina, dobrou správou je, že iba približne štvrtina respondentov minie všetky peniaze, ktoré z odmeny získajú. Niečo si odloží takmer 60 % ľudí, vyše 10 % deklaruje, že ušetria celú sumu finančného bonusu.

„V takomto prípade by sa mali zamyslieť nad tým, ako tieto peniaze zhodnotia,“ vysvetľuje Malina.

Tvorba finančnej rezervy

Každý človek by sa totiž mal podľa neho snažiť tvoriť si finančnú rezervu do budúcnosti, no rozlišovať by mal medzi peniazmi, na ktoré bude siahať priebežne a tými, ktoré nebude potrebovať roky. Takzvaná „železná rezerva“ by mala dosahovať úroveň troj- až šesťmesačných nevyhnutných výdavkov a k dispozícii by mala byť prakticky okamžite.

„Peniaze navyše je možné investovať. Práve koncoročná odmena je dobrým základom, od ktorého je možné investovanie odpichnúť,“ konštatuje analytik.

Možnosť investovania

Napríklad, ak niekto vloží na začiatku 300 eur a počas dvadsiatich rokov pridá hoci len 20 eur mesačne, môže v neutrálnom scenári na konci podľa Malinu počítať s úsporami vo výške 11 600 eur pri vklade 5 100 eur.

„Dôležitá je však dlhodobosť a pravidelnosť investovania, preto je vhodné takto zhodnocovať len tie peniaze, ktoré nebudú človeku, povedzme, o pol roka chýbať,“ upozorňuje Malina. Financie, o ktorých vieme, že ich budeme onedlho potrebovať, je podľa neho lepšie nechať v banke.