Komisia schválila Slovensku vyplatenie pol miliardy eur z plánu obnovy, časť zatiaľ pozastavia

Európska komisia schválila pozitívne predbežné hodnotenie 20 z 21 míľnikov a cieľov spojených s piatou žiadosťou Slovenska o platbu vo výške 516,8 milióna eur vo forme grantov v rámci Plánu obnovy.

Žiadosť o platbu pokrýva dôležité kroky pri realizácii 14 reforiem a piatich investícií, ktoré prinesú pozitívnu zmenu pre občanov a podniky na Slovensku v oblastiach vzdelávania, zelenej transformácie, verejného zdravia, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, výskumu a inovácií, boja proti korupcii a digitalizácie.

Uhlie a kurikulárna reforma

Ako uviedol oficiálny web Komisie, medzi hlavné opatrenia v tejto žiadosti o platbu patria prechod od uhlia v regióne Hornej Nitry a nová školská kurikulárna reforma.

Podľa Komisie však jeden míľnik nebol v tejto fáze úplne splnený, a to investícia do prispôsobenia regiónov klimatickým zmenám. Komisia preto navrhuje pozastaviť časť platby, ako to predpokladajú platné ustanovenia. Tento postup poskytuje členským štátom dodatočný čas na splnenie nesplnených míľnikov, pričom dostanú čiastočnú platbu spojenú s míľnikmi, ktoré boli uspokojivo splnené.

Štyri týždne na stanovisko

Komisia zaslala svoje kladné predbežné hodnotenie míľnikov a cieľov, ktoré považuje za uspokojivo splnené, Hospodárskemu a finančnému výboru (EFC), ktorý má štyri týždne na to, aby predložil svoje stanovisko.