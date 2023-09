Kollár povedal, či by išiel do vlády, ktorú by viedol Šimečka

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár by nešiel do vlády, ktorú by viedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Uviedol to v nedeľu 10. septembra v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza.

„Určite pán Šimečka nemá skúsenosti,“ skonštatoval Kollár s tým, že by nemal problém, keby bol Šimečka jedným z členov vládnej koalície.

„Ak by mal byť premiérom, by som s tým problém mal, lebo by presadzoval veci, ktoré by sme my neboli ochotní nikdy podporiť. Tým pádom by som do tej vlády nevstúpil,“ dodal Kollár.