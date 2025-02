Koľko Ukrajincov bolo zabitých vo vojne? Zelenskyj odhalil počet padlých vojakov - VIDEO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že od začiatku vojny s Ruskom bolo zabitých viac ako 46-tisíc ukrajinských vojakov, pričom ďalšie desaťtisíce sú nezvestné alebo padli do zajatia. Ako referuje web Ukrajinská pravda, ukrajinský líder to povedal v rozhovore pre NBC News.

Podľa Zelenského „nikto presne nevie“, koľko Ukrajincov prišlo o život v dôsledku vojny. „Máme fixný počet strát, a to 46-tisíc zabitých vojakov. Potom, do dnešného dňa, máme ďalšie desaťtisíce, ktorí sú nezvestní v akcii alebo v zajatí. A nemôžete to vedieť s istotou, pretože tí nezvestní v akcii môžu byť mŕtvi alebo môžu byť v zajatí.“

Zelenskyj tiež uviedol, že do Ruska bolo deportovaných približne 19 500 ukrajinských detí. „A nemáme ani potuchy o množstve – tisícoch, desaťtisícoch – civilistov, ktorí zomreli na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny,“ dodal.

Predtým 4. februára Zelenskyj tvrdil, že vo vojne proti Rusku zahynulo 45 100 ukrajinských vojakov, pričom u vojenského personálu evidujú 390-tisíc zranení.